Ministra Tohá informa que incendio en Viña del Mar se encuentra controlado y que ya no está en Alerta Roja

Este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a autoridades de Conaf y la Onemi, sostuvieron una reunión para monitorear la situación de los incendios forestales en el país.

En ello, la secretaria de Estado informó que, actualmente, hay dos incendios forestales que mantienen a tres comunas en Alerta Roja.

Se trata de las comunas de Chiguayante, en la región del Biobío; San Pedro, en la Región Metropolitana; y Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

Incendio en Viña del Mar

Asimismo, la titular de Interior informó que el siniestro en Viña del Mar se encuentra controlado. “El incendio en Viña del Mar está en situación controlada, y ha dejado la Alerta Roja”

No obstante, Tohá advirtió que esto “no quiere decir que esté totalmente extinguido, sigue habiendo focos de calor, medidas de cuidado, pero el incendio está contenido y no representa una alerta directa para la población que vive en el entorno”.

Según datos de la Onemi, las llamas han consumido 111 hectáreas, en donde 67 personas resultaron heridas, mientras que 270 casas fueron afectadas. En tanto, la cifra de fallecidos se mantiene en dos.