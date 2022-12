"No haga preguntas hue...": Humberto Sichel y su complejo encontrón con entrevistado en incendio de Viña

Humberto Sichel fue uno de los rostros de CHV que partió como enviado especial del canal a cubrir los incendios en Viña del Mar.

Y, en terreno, el periodista estuvo recorriendo diversos lugares de la Quinta Región, sobre todo los cerros donde todo se perdió y los vecinos y voluntarios prestaban ayuda.

Así, el rostro llegó hasta un lugar donde decidió entrevistar a algunas de las personas que estaban tratando de remover escombros.

“Algunos dicen que no vengan (a ayudar) porque es difícil el acceso, otros dicen que vengan. ¿Usted dice que faltan manos acá?”, preguntó a uno de los hombres que trabajaba en el lugar, lo que generó un tenso e inesperado diálogo.

Humberto Sichel y su difícil entrevista

“Que vengan, pero que bajen a ayudar porque está mansa cag… Si te dai cuenta, la hue… partió de allá arriba, hue… y termina allá abajo en la Quinta Vergara. La mitad de Viña quemado, viejito”, le dijo el sujeto.

Entonces, el reportero señaló “que vengan manos. Con pala en mano, con guantes… ¿Qué se necesita?”, a lo que el entrevistado contestó con una inusitada ironía: “No, van a venir con las manos a limpiar… con la pala, poh”.

Ante esto, Sichel continuó. “No, pero ¿qué se necesita?”, indicó, a lo que el diálogo se puso ultra tenso cuando el hombre manifestó “pala, poh, papito. Scos, gente, manos, poh, papá. No haga preguntas hueo…, papito”.

Sin embargo, el rostro de CHV no se quedó callado. “Oiga, pero no se enoje, si le estoy haciendo una pregunta. No son preguntas hueo… porque allá, dos casas más allá, nos dijeron que no (necesitaban más ayuda)”, manifestó.

Y la persona que estaba trabajando tampoco se silenció, expresándole que “es que allá están listos los cabros, acá no. Mira allá, le falta a la gente del frente, mira el cerro, poh, mijo, no solamente esta pura avenida”.

Luego de esto, eso sí, Humberto Sichel decidió dar por terminado el contacto, con un seco “ya, que te vaya bien, chao”, un poco mosqueado con la mala onda.