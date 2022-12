Daniel Núñez criticó nuevo rechazo de Fiscal Nacional: “Se está buscando un certificado de impunidad del mundo político”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, conversó con La Prueba de ADN sobre la votación de la candidata Marta Herrera como Fiscal Nacional.

Desde antes que se dieran a conocer los resultados, reconocía que “el escenario más probable es que no estén los votos“, aún aunque “esperaba que el debate conmoviera a alguno de los senadores de derecha”.

“Hasta ahora, lo que nos han dicho es que es una especie de castigo, que se da a Marta Herrera, porque ella encabezaba la unidad especializada anticorrupción“, declaró Núñez.

“Justamente, el mundo político, la elite económica, son quienes se ven involucrados en delitos de corrupción. Parece que haber hecho investigaciones en casos como Dominga, que afectó al expresidente Sebastián Piñera, Corpesca, que afectó a un exsenador de la UDI, es algo que no se le perdona“, señaló.

“Eso es peor, porque uno quiere un fiscal imparcial que, frente a un delito, caiga quien caiga. Esa es la lógica que, me imagino, todos queremos”, puntualizó.

Cuestionamiento al mecanismo

Además de plasmar esta idea en torno a la votación, Daniel Núñez, enfatizó en que “el mecanismo en el cual participa el Senado, en esta nominación, queda en cuestión”.

“Tengo la convicción absoluta que al final se está buscando un certificado de impunidad del mundo político y de los senadores”, aseveró el senador PC.

“Aquí se va a dar el voto a favor para cuando llegue un candidato que diga ‘cuando haya cosas irregulares, ilegales, o delitos que comentan delitos o la elite económica, no investigamos'”, sostuvo.

“Tenemos un problema grave, porque es obvio que un fiscal que hace bien la pega, que investiga, que actúa en forma imparcial, caiga quien caiga, le ven su trayectoria y después dicen ‘usted no va a Fiscal Nacional porque no nos da confianza, no nos da garantías'”, añadió Daniel Núñez, asegurando que es al que “ya se está viciando.

Rol anticorrupción

El parlamentario del Partido Comunista aseguró que se cuestiona a Marta Herrera por haber estado en la unidad anticorrupción de la Fiscalía y, sobre todo, por los casos en los que se involucró.

Según su punto de vista, la participación en el caso Exalmar y en Dominga condicionó esta votación por parte del Senado. “Quién votó en contra -de Marta Herrera-? Renovación Nacional“.

También apuntó al caso Corpesca, que terminó con un senador de la UDI condenado a pena de cárcel. “Quién votó en contra de Marta Herrera? La UDI“.

“Es una persona que tiene el currículum académico impecable, que tiene experiencia, llegó el 2007, no llegó con -Jorge- Abbott. Ella ha hecho la pega“, enfatizó.

Reacción al rechazo

Los resultados de la votación se dieron a conocer durante la conversación con ‘LP‘ y, tal como había anticipado el senador, fue en rechazo a la fiscal Herrera.

Ante este escenario, para el senador “se exime responsabilidad del Gobierno, porque lo que se está intentando es poner un nombre afín de lo que uno llama compromiso de impunidad”.

“El Gobierno no puede aceptar eso. Y si esto nos va a llevar a una tercera nominación, y se rechaza, va haber qué enfrentarlo. No puede ser que se quiera aceptar un nombre que, tras bambalinas, lo único que compromete es impunidad para el mundo político”, agregó.

“El Gobierno no puede ceder, aunque eso nos lleve a una situación muy compleja, porque creo que el Ministerio Público requiere un Fiscal titular (…) tenemos delitos desbordados y no nos ayuda en nada tener un fiscal subrogante”, puntualizó.