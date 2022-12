Miedo a la delincuencia se mantiene como el mayor factor de estrés en Chile

El miedo a la delincuencia sigue siendo el principal factor de estrés para los chilenos según arrojó la sexta versión del “Termómetro de Salud Mental en Chile ACHS-UC”, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica.

La investigación se hizo mediante entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 2.365 personas mayores de 18 años durante noviembre de 2022.

En esta nueva versión, el temor a ser víctima de la delincuencia se mantuvo en primer lugar, aun cuando se registró una leve disminución respecto de la medición de mayo (67% vs. 70%), este persiste como el mayor estresor para los chilenos desde que se comenzó a medir en abril de 2021. En segundo lugar, se ubicó la preocupación por las proyecciones económicas, que se mantuvo en 54,4%.

Los cambios sociopolíticos, que en mayo pasado fueron reportados como causa de estrés por un 60% de la población, registraron una baja importante a 49%. Cabe destacar que la medición se realizó después del plebiscito constitucional de salida. Asimismo, la posibilidad de perder el empleo y el miedo a contagiarse de covid fueron señaladas como fuente de estrés por un 29% y un 21% de los encuestados, respectivamente.

El desafío de la salud mental

Sobre los resultados, Paulina Calfucoy, gerenta de asuntos corporativos de ACHS, afirmó que “el tema de la salud mental es un desafío país creciente y los problemas asociados pueden impactar sustancialmente tanto en la calidad de vida como en la productividad de los chilenos. En esta sexta versión podemos ver que, a dos años de la pandemia, muchos parámetros continuaron la mejora vista en la versión de mayo. Sin embargo, siguen existiendo cifras preocupantes y continuamos viendo factores que demuestran que los problemas de salud mental son independientes del contexto nacional”.

De hecho, la encuesta reveló que un 15,7% de los encuestados exhibieron una probable presencia o sospecha de problemas de salud mental, proporción que continúa a la baja, pero que sigue siendo importante de observar.

Sobre este punto, la académica de Psiquiatría UC Antonia Errázuriz afirmó que “es notable observar como la proporción de personas con malestar psicológico en nuestro país se ha reducido sustancialmente en los últimos 6 meses, alcanzando el nivel más bajo desde el inicio del estudio”.

El académico de la UC David Bravo indicó que “el Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC se ha convertido en un aporte público de gran relevancia al medir la prevalencia y evolución de los problemas de la salud mental de la población en el país, a través de un estudio probabilístico y longitudinal con indicadores rigurosos. Bravo también añadió que “gracias a los datos entregados hasta la fecha, hoy es posible constatar cómo ha caído a la mitad la proporción de personas que han reportado problemas de salud mental en relación con la situación al inicio de la pandemia”.

Soledad y depresión persisten

Uno de cada cinco chilenos se siente solo y la cifra no cede. Según reveló el estudio, por tercera ronda consecutiva, un 21% de las personas entrevistadas dijo sentirse frecuentemente aisladas por los demás o que le faltaba compañía. Y, si se compara este resultado con el obtenido en 2020, no ha tenido cambios estadísticamente significativos. La cifra es impulsada por las mujeres con un 25%, mientras que los hombres llegaron a un 17%. Cabe destacar que la brecha entre ambos géneros no solo se da respecto de la sensación de soledad; sino que en prácticamente todas las dimensiones estudiadas y también ha sido una constante en este estudio.

Otro resultado a destacar del estudio es que la mitad de las personas sigue sintiendo que su vida es bastante o completamente diferente a lo que era antes de la pandemia. En ese sentido, Daniela Campos, Jefa de Riesgo Psicosocial de la ACHS explica que “a más de dos años del inicio de la pandemia, podemos ver que hay un porcentaje importante de personas que siente que los cambios vividos en este periodo no serán fáciles de superar y quizás puedan ser permanentes”.

Asimismo, los síntomas que también persisten durante los dos años del estudio son los de depresión; aun cuando han tenido leves bajas desde su punto más álgido en la pandemia (18,7%, en agosto de 2021), la cifra de noviembre de este año está por encima de lo captado en noviembre de 2020 (14% vs 11,6%).

Las mejoras

De acuerdo con la información entregada por los encuestados, los problemas de salud mental disminuyeron en 5,4 puntos porcentuales respecto de mayo. Al inicio de la pandemia un 34,6% tenía una presencia de estos problemas, pero hoy el índice ha disminuido más de la mitad (18,9 puntos porcentuales).

La prevalencia de ansiedad pasó de 27% a 23,7% de la población, una baja estadísticamente significativa y superior en mujeres. No obstante lo anterior, las mujeres siguen mostrando una mayor carga, casi un tercio de ellas (31%) sigue con sintomatología asociada a la ansiedad.

Además, se mantiene como el componente más problemático para personas con enfermedades crónicas.

El consumo de alcohol y el insomnio también tuvieron números positivos. El primero llegó a un 9,3% de consumo, prácticamente igual a su punto más bajo desde que es medido (9,2% en noviembre de 2020), y el segundó llegó a un 12,3%, la mejor cifra en lo que va del Termómetro de Salud Mental.