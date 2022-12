Marcos González: “Le voy a decir: nosotros vinimos ayer. Desde las 14:00, hemos dormido en el piso; pagamos $150 mil en la compañía AM; no hay baño; los negocios alrededor te exigen que les compres para poder usar el baño, hasta la iglesia cobra $1.000 para usar el baño. No hay más nada”.

El testimonio de Marcos es solo uno de los cientos que durante el sábado y este domingo se han congregado en las afueras y los alrededores de la embajada de Venezuela, en calle Bustos, comuna de Providencia. Luego agregó:

“El documento que tengo con el que me citaron lo hicieron con un documento extraño. En Tiktok dicen que el operativo es una maravilla. Señores, uno pasa toda la noche solo. Los únicos que pasan por aquí son carabineros que velan por la seguridad. Pero tu pierdes días de trabajo, pierdes dinero, te exigen que US$120 estén planchados. Conozco gente que viene desde Arica, de Punta Arenas, de todos lados. Esto es denigrante, es una falta de respeto para los venezolanos, porque dormimos en el piso como unos perros y somos trabajadores. Pagamos imposiciones y nos tratan como los propios perros nuestra propia embajada”.

Las cientos de personas que llegaron lo hicieron para realizar trámites como foto para el pasaporte, renovación de este, obtención de documentos como certificaciones, constancias u otros de índole comercial, según contaron. Las citaciones funcionan con entrega de horas de atención, las que, según contaron, no se estarían respetando.

La aglomeración ha tenido consecuencias en los vecinos de los alrededores, quienes han manifestado su disconformidad por la situación. Meses atrás, la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó: “Urge que consulado venezolano respete derechos humanos de sus compatriotas”.

