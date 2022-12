Palabra de Profe: Guillermo Vilches, formador de músicos y personas

En el Ciudadano ADN estamos comprometidos con la educación. Por eso, en colaboración con Elige Educar, desarrollamos el podcast Palabra de Profe, en donde conversamos con Guillermo Vilches, uno de los finalistas del Global Teacher Prize Chile 2022, sobre su trabajo que mezcla la docencia con la música.

“Partí con una flauta en la mano, luego una guitarra. Así fui creciendo hasta que me encontré con un harpa en mi vida. Me transformé en un autodidacta de este instrumento musical. Yo siempre pensé que la música tenía un fin y eso lo he podido transmitir”, comenzó diciendo el profesor que trabaja en Parral.

A lo anterior, Guillermo Vilches añadió que “una vez que me dediqué a interpretar instrumentos musicales, llegó la idea de entregar mis conocimientos”.

El nacimiento de la pasión de Guillermo Vilches

“Uno no nació en cuna de oro y no todos hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad de inmediato, ni de tener instrumentos musicales a la mano. Yo siempre digo que aprendí a tocar flauta sin tener flauta, aprendí a tocar guitarra sin tener una y aprendí harpa sin tener harpa. Y aquí estoy”, aseguró.

“Saber que hay tanto talento en los chicos, eso me llevó a desarrollarme profesionalmente y pedagógicamente en el aula. Es una maravillosa labor que me entregó la vida y una responsabilidad también poder formar. Yo siempre digo a mis alumnos: antes de ser profesor de música, soy formador de personas. Y eso es una responsabilidad mayúscula”, reflexionó.

El trabajo desde regiones

Guillermo Vilches desarrolla su labor educación en Parral. Contrario a lo que sería más usual, el docente no dejó su lugar natal para poder encontrar oportunidades laborales en la capital de Chile.

Respecto a este punto, el profesor comentó que “tú no necesitas nada, solo te necesitas a ti y a tu pasión… porque toda la energía y fuerza está dentro de ti”.

“Yo hoy día estoy en la Escuela Níder Orrego Quevedo. Atiendo a 450 niños aproximadamente desde primero básico a octavo con dos cursos por nivel. Los atiendo a todos en música y a todos tengo que saberles el nombre. Todos tienen algo de lo cual uno puede aprender y entregar”, señaló el profesor Guillermo Vilches, uno de los finalistas del Global Teacher Prize 2022.