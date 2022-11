La jornada de este lunes, el gremio de camioneros Confederación de Transportistas Fuerza del Norte comenzó un paro indefinido obstaculizando parcialmente distintas rutas del norte del país, además de la Ruta 5 Sur a la altura de Paine por el km 41.

El grupo de camioneros reclaman principalmente por la inseguridad en las distintas carreteras a lo largo del país y el precio del diesel.

El Gobierno inició un diálogo con la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte AG, Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros (FENABUS) SITRACH-FENASICOCH, Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI-AG).

Estas gremiales se suman a las demandas de la Confederación Fuerza del Norte, pero no se encuentran movilizadas; sin embargo, fueron las que pusieron en marcha el diálogo con La Moneda.

La negociación

Tras estar reunidos toda la tarde, se llegó a un documento de 15 puntos, con beneficios para las gremiales, que fueron separados en tres item: Precios de los combustibles y tarifas de transporte, Seguridad en las carreteras y Formalización e inversión.

Precios de los combustibles y tarifas de transporte

El primer ofrecimiento es que El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) continuará su vigencia mediante el reseteo del límite establecido por ley, con un nuevo umbral de US$ 1.500 millones, a través del proyecto de Ley de Presupuestos de 2023.

También destaca un proyecto de ley para crear un mecanismo que estabilizará el precio del diésel por un plazo de 90 días. Finalizado dicho periodo el precio del diésel será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja.

Se actualizarán los parámetros del Índice de Costos del Transporte (ICT) para que este instrumento pueda representar de mejor forma las variaciones de los componentes que afectan la fluctuación de los costos en el sector del transporte.

Seguridad en las carreteras

Elaboración de planes de prevención y control de rutas por parte de Carabineros de Chile en la Macro Zona Norte.

En las rutas de la macrozona norte, concesionadas y no concesionadas, se habilitarán zonas de descanso seguras.

Evaluar un Seguro complementario de carácter público en consideración al aumento de los costos de los seguros y deducibles. Actualmente, la Subsecretaria de Interior, junto a Banco Estado y la Dirección de Presupuestos participan de una mesa de trabajo sobre un seguro complementario.

Formalización e inversión.

Se creará una instancia de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos para reducir informalidad y evitar malas prácticas. Se buscarán medidas que permitan una mejor y mayor fiscalización en todo el periodo de operación, desde el inicio de actividades, planes de fiscalización de actividades ilícitas, el transporte de mercaderías de forma irregular o el lavado de activos.

Se ingresarán cambios al tratamiento tributario del leasing para material de transporte en una ley corta, durante el mes de noviembre, de forma que no entre en vigencia la norma aprobada en el mes de enero de este año.

Fuerza del Norte no depondrá la movilización

A pesar de los acuerdos llegados en la movilización, la agrupación que comenzó con los cortes de ruta señala que no depondrá las protestas, aunque los otros gremios lleguen a acuerdo, ya que no dicen no estar representados por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC).

Marcelino Pérez, dirigente de los camioneros movilizados en Paine, dice que “el petitorio lo tiene el Gobierno, lo hizo llegar Fuerza del Norte, a la que pertenecemos nosotros”, quien agregó que la principal demanda es un recorte del 35% del precio de los combustibles, esto para todos quienes utilicen el combustible, no solo para los camioneros.

“No tenemos nada que ver con Sergio Pérez, ni con Araya, ellos negocian cuatro para ellos, ellos tienen 4 mil, 5 mil camiones y negocian para ellos, jamás han negociado para los pequeños que tenemos uno, dos o tres camiones, que es lo máximo que tenemos, nunca nos ha representado. Por eso nosotros formamos Fuerza del Norte, nosotros fuimos a Tocopilla a formarla”.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Sergio Pérez”, dijo el dirigente, especificando que no depondrán la movilización mientras el Gobierno no se contacte con ellos. “Nadie nos ha llamado”, señaló Marcelino Pérez, insistiendo en que el Ejecutivo se debe entender con la agrupación Fuerza del Norte.

