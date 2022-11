Embajada de China descarta “estación de policía secreta” en Viña del Mar

La embajada de China en Chile descartó que existiera una supuesta “estación de policía secreta” en Viña del Mar, luego que en una publicación realizada por la revista estadounidense Newsweek se denunciara la existencia de 54 “centros de servicios policiales” de China en 21 países, entre ellos Chile. Específicamente, en la ciudad jardín.

Según la publicación, dichas oficinas habrían sido creadas bajo el alero de combatir el crimen organizado intencional, pero en realidad serían utilizadas para la persecución de disidentes al régimen comunista chino, comandado por Xi Jinping.

No obstante, desde la embajada de China informaron, a través de un comunicado, que el inmueble que se encuentra en Viña del Mar “no es más que un centro de servicio para los ciudadanos chinos en el ultramar“.

“Muchos ciudadanos chinos en el extranjero no pueden regresar a China a tiempo para realizar los trámites como la renovación de su licencia de conducir”, se indica en el comunicado.

Para dar solución a dichos problemas, a petición de la Asociación de los Chinos en Ultramar del Municipio de Fuzhou, de la Provincia de Fujian, el ciudadano chino Wang Yinle creó en marzo de este año un centro de servicio en su oficina que queda en Viña del Mar.

“El establecimiento de dicho centro solo es una medida provisional durante la pandemia. Como la situación pandémica mundial se vuelve estable y se alivian las medidas de control, y con la renovación de la plataforma de trámites en línea, las autoridades de Fuzhou han pedido a sus ciudadanos volver a China a realizar estos trámites, y los que tienen dificultad en viajar, pueden acceder directamente a la plataforma virtual”, se lee en el comunicado.

Según señalaron desde la embajada, aquel centro dejó de funcionar en junio y, en los tres meses que operó, solo un ciudadano chino concurrió al lugar para renovar su licencia de conducir.

“China siempre insiste en el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países y nunca ha instalado ninguna ‘estación de la policía secreta’ en el extranjero. La especulación de una supuesta ‘estación de la policía secreta’ en Chile no tiene fundamento y su difusión solo pretende dañar la imagen de China y las relaciones chino-chilenas. Estamos convencidos de que la sociedad chilena no se dejará confundir”, puntualizaron.