Instagram prueba función para incentivar la creación de Reels

En las últimas semanas, Instagram está tomando importantes decisiones para darle mayor importancia a los Reels. En esa línea, ya existe una función que le gustará a más de un usuario.

Por eso, los desarrolladores de Instagram quieren incentivar a la producción de Reels, ahora con insignias de “Logros”.

Un desarrollador conocido por apps de distinta ingeniería llamado Alessandro Paluzzi advirtió esta nueva función que afectará a los Reels de Instagram. De hecho, publicó capturas de las primeras versiones, según consignó la web Clases de Periodismo.

Estas son las capturas difundidas por el desarrollador a través de su perfil de Twitter:

#Instagram is working on Achievements for #Reels 👀

ℹ️ Only you can see your achievements pic.twitter.com/oktYQ88C4b

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 12, 2022