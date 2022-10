Tribunal Constitucional desestima requerimiento de inconstitucionalidad del TPP11 al ser presentado fuera de plazo

El Tribunal Constitucional (TC) declaró de manera unánime que el requerimiento que evaluaba la constitucionalidad del TPP11 es inadmisible debido a que fue presentado fuera de plazo, o extemporáneo.

Fuera de plazo

El requerimiento se presentó el 19 de octubre liderado por el senador Karin Bianchi, quien no pudo juntar las 13 firmas que se necesitaban del Senado, ya que no contó con los votos de los socialistas Álvaro Elizalde y Alfonso de Urresti.

Por lo que debió acudir a la cámara baja para conseguir las 42 firmas necesarias, donde encontró eco entre parlamentarios oficialistas e independientes.

No obstante, un aspecto que se ignoró o no se consideró es que la votación en el Senado se aprobó el 12 de octubre, por lo que, según la normativa que exige el TC, el plazo para presentar un requerimiento es de cinco días de corridos y no cinco días hábiles.

Cabe mencionar que lo que buscaban impugnar, a juicio de los parlamentarios requirientes, era que en caso de que se entregue la jurisdicción a otro tribunal debe escucharse en el proceso de tramitación un informe de la Corte Suprema y según los diputados firmantes este no estuvo.

Con la sentencia del TC, el siguiente paso al que se comprometió el Gobierno será oficializar el TPP11) antes de fin de año, pese a que las negociaciones bilaterales (side letters) se sigan realizando.