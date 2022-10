“Cómo trabajar para un idiota”: directora de Sercotec Atacama encendió la polémica tras dichos sobre el Presidente Boric

“Contenta de vuelta al trabajo y de comenzar el libro ‘cómo trabajar para un idiota’ de Jhon Hoover”, escribió la autoridad en su perfil en Facebook, adjuntando una fotografía de ella en su oficina, mientras a sus espaldas se ubica el cuadro presidencial con el rostro del Jefe de Estado.

La situación generó particulares molestias desde el oficialismo, quienes públicamente se refirieron a las palabras de Bravo.

Desde el Partido Comunista, el presidente regional de Atacama, Mario Rivas, señaló que “es muy lamentable enterarnos por Twitter de esta manifestación de una funcionaria de Gobierno, que lamentablemente todavía se encuentra como encargada de Sercotec y que no ha renunciado a la fecha donde debería haberlo hecho, toda vez que es una funcionaria con un cargo de confianza. El tuit es una ofensa no tan solo al Presidente de la República —que es la máxima autoridad electa democráticamente— tratándolo de esa manera, la falta de respeto y que no hace bien a una convivencia democrática en nuestro país”.

En tanto, la diputada socialista de Atacama, Daniella Cicardini, explicó que “francamente es impresentable lo que ha hecho en este caso la directora de Sercotec a través de sus redes sociales, porque hoy en día ella ocupa un cargo público y que tiene que estar a la altura de esa responsabilidad, y que además tiene que ser seria cuando uno está sirviendo en este caso a la ciudadanía.”

Asimismo, la también bióloga marina estipuló que “como dice un exfiscal ‘somos tontos hasta las 12:00’, la directora de Sercotec de Piñera cree que engaña a alguien subiendo un burdo intento de camuflar sus dichos detrás del un título de un libro, yo quiero ser muy enfática en señalar que está bien equivocada y lo que más lamento es que también se esconda haciendo mal uso de un derecho tan relevante y fundamental que nos pertenece a todas las mujeres, que es el fuero maternal“.

Luego, la parlamentaria aprovechó de agregar que “después de la publicación de la directora, lamentablemente lo único que queda es pensar que se justifica plenamente las aprensiones que recibimos en algún minuto en el sentido de que algunos de los cargos que quedaron designados en el gobierno anterior, hoy simplemente están atornillando al revés para que al actual gobierno le vaya mal y lo que finalmente perjudica únicamente a la gente. Y son los mismos que si se les llegase justificadamente a remover, se van a revictimizar diciendo que existe persecución política”.