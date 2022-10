General Yáñez: “No podemos seguir relativizando la violencia hacia un funcionario que es responsable de entregar seguridad”

Hasta la iglesia institucional de Carabineros, en calle Mardoqueo Fernández, comuna de Providencia, llegó la mañana de este miércoles el general director de la institución, Ricardo Yáñez, para participar del velorio del sargento segundo Carlos Retamal, fallecido tras ser violentado durante la fiscalización de una carrera clandestina el fin de semana pasado en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Más allá del caso particular de Retamal, Yáñez apuntó, con sus palabras, a los casi mil funcionarios de la policía uniformada que han sido agredidos en lo que va del año: “Hemos tratado de hacer todos nuestros esfuerzos por mejorar la forma de trabajar y entregar mejor seguridad a nuestra comunidad, pero aquello solamente va a ser posible en la medida que volvamos a tener el respeto por las personas que deben cuidar, velar y resguardar de todos nuestros compatriotas”.

“La brutalidad y la violencia con la cual se agredió al sargento Carlos Retamal es algo absolutamente inexplicable; La violencia que recibieron los carabineros en Puerto Montt son conductas que son intolerables. La violencia con la que es agredido un carabinero en sus genitales por una persona que es detenida, es inaceptable”, añadió después. Y luego, a propósito de los seis carabineros muertos en 2022, agregó:

“Me ha correspondido tener que despedir a seis de los nuestros. Y creo que es el momento de un punto de inflexión en el cual todos y cada uno de los actores intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor, para que los responsables de quienes agreden a los que deben defender a la ciudadanía estén en la cárcel y no al revés”.

Tras respaldar a los funcionarios que cumplen medidas de protección en la región de La Araucanía, Yáñez llamó a que la institución misma en general, y a los funcionarios en particular a que “reciban el real respaldo y apoyo que merecen de una institución que sabemos que tiene riesgos, pero que merece el reconocimiento y apoyo de todos los actores para poder trabajar tranquilos y seguros”.

“Sabemos que el que es detenido por matar un carabinero va a recibir las penas y castigos que corresponde, pero aquel que lo insulta, lo agrede, lo escupe, aquel que lo menoscaba en su función de servidor público, también merece un reproche que debe ser condenado. Porque cuando traspasamos esa línea, ya no quedan más defensas. Somos nosotros los responsables de garantizar la seguridad de las personas y para ello, hay que repudiar actos como este”, agregó luego.

Tras ello, se dirigió a la familia del sargento segundo Retamal: “¿Qué le podemos decir a la hija del sargento Retamal: que esto no va a volver a ocurrir?, ¿que su padre fue un héroe, una persona íntegra, querida, respetada por sus camaradas?, ¿que acudió al llamado, porque estamos donde la gente necesita, para que los agredan, les disparen como ocurrió en Victoria? Tenemos que estar ahí, pero si esas cosas no corruiera, no tendríamos que ir”.

“No quiero decir la cantidad, porque se transforma en número. No somos un número: somos personas, seres humanos que tenemos familias, sentimientos, que lloramos, sufrimos y la pérdida de uno de nosotros nos duele. Nos tenemos que hacer de valor y mantener de pie y tenemos que seguir con los brazos trabajando por la seguridad de cada uno de nuestros compatriotas y de cada una de las personas que viven en nuestro territorio, sin distinción ni excusas. Es el momento que nos unamos por la paz, la tranquilidad, la seguridad de todos. Pero para eso necesitamos respeto. No podemos seguir haciendo de esto como una normalidad. No podemos seguir relativizando la violencia hacia un funcionario que es responsable de entregar seguridad”, complementó.

Hacia el final de su alocución, agradeció a los medios, a las autoridades de Gobierno, al Congreso (que dedicó un minuto de silencio en la sesión en honor a Retamal) y envió un mensaje a los autores del crimen: “Vamos a pillar a los responsables y los vamos a detener. Porque sabemos que hay información y que se están poniendo de acuerdo. Pero los vamos a pillar, porque esto no quedará impune”.

“Les quiero pedir que por favor condenen cuando ocurran situaciones como esta. Es la única forma de tener la paz social que el país necesita”, cerró.