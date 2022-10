Hasta la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, llegó este miércoles el Presidente Gabriel Boric. Su visita tiene como contexto el fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal, ocurrido en San Antonio, región de Valparaíso, el fin de semana pasado; y la agresión a seis carabineros en Puerto Montt, también hace algunos días.

Explicitando “todo nuestro apoyo” a Carabineros, citó al general director de la institución, Ricardo Yáñez, en cuanto al llamado transversal a todas las instituciones del Estado a una reacción activa ante estas situaciones:

Las urgencias ciudadanas son prioridad para nuestro @GobiernodeChile. Llegamos a la Región de Antofagasta para seguir trabajando en mayor seguridad, mejor vivir y reactivación de nuestra economía. #GiraAntofagasta pic.twitter.com/AM2oDObm0T — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 12, 2022

“Quiero decirles de manera muy clara que esto no lo vamos a tolerar: Carabineros cuenta con todo nuestro apoyo. Y tal como dijo el general Yáñez, espero que transversalmente, no solamente condenemos estos actos de violencia, el primero un accidente en Arauco cumpliendo su labor, el segundo caso un acto de violencia delictual inaceptable; sino que todas las instituciones del Estado, partiendo por nosotros, el Ejecutivo; el Legislativo; también el Poder Judicial, para que estemos a la altura para que esto no se siga repitiendo”.

A renglón seguido, agregó: “A la delincuencia la vamos a combatir con mano firme y a quienes sean responsables de hechos como el asesinato del sargento Carlos Retamal, les decimos que no los vamos a dejar tranquilos. Los vamos a perseguir y vamos a hacer justicia como corresponde. Un abrazo a la institución y a su familia, que sepan que no los dejaremos solos”.

Así también, en relación con los 12 ciudadanos colombianos que agredieron a funcionarios de carabineros en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, contó: “He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a Carabineros se les aplique el artículo 132 de la Ley de Migración y, por lo tanto, se proceda a su expulsión del país. Esperamos que la justicia nos acompañe. Creemos que son un peligro para la seguridad y la señal es muy clara: no se van a tolerar delitos ni agresiones a nuestros carabineros. Espero que la instrucción esté en pronto cumplimiento y la justicia nos acompañe”.

Medidas de seguridad

Fue la seguridad también una de los temas que movió al Mandatario a viajar hasta el norte del país. Por ello, recordó el aumento del 4,4% del presupuesto para orden y seguridad en la Ley de Presupuesto 2023, lo que se traduce en una inyección de $164 mil millones de pesos adicionales. Específicamente a Carabineros, el incremento será de $25 mil millones.

En la misma línea, se precisó que el déficit del parque vehicular de la policía uniformada en la región de Antofagasta disminuirá un 50% en 2023 y 100% en 2024. Para los cuatro años de mandato, se espera una renovación de 4.217 vehículos a nivel nacional, lo que significaría una renovación del 100%. Así, el plan comenzaría en el norte del país, comenzando el próximo 17 de octubre. Se suma a ello la instalación de un cuartel de Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT).