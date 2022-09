Ministro de Educación y fin a la mascarilla: “Va a fortalecer la vinculación y el tipo de interacción de los profesores con los estudiantes”

Este viernes, tras participar en el foro “El reto social de América Latina”, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, conversó con La Prueba de ADN y analizó los desafíos del Gobierno en la materia.

“La educación necesita ser fortalecida ampliamente y eso necesita el consenso de la ciudadanía de la participación de todos los sectores políticos y además de la sociedad civil organizada, el mudo empresarial, todos deberían colaborar para avanzar en lo que en nuestro programa de Gobierno hemos llamado el cambio de paradigma”, expresó el secretario de Estado.

En esa línea, el ministro Ávila comentó su viaje a Nueva York, en donde participó en la Cumbre de Ministros para la Trasformación Educativa, instancia en la cual se hizo un llamado a “reemplazar los sistemas educativos”, es decir, “no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora”.

“Si bien se ha avanzado, no hemos logrado transformar el actual modelo de subvenciones, es imposible no seguir subvencionado a las escuelas o los proyectos educativos a partir de la asistencia, sabemos que los sectores más vulnerables tienen menores niveles de asistencia”, señaló el titular de Educación.

Además, según el ministro Ávila, a esto se suma la falta de una “política de infraestructura escolar, no hemos tenido desde la vuelta de la democracia una política que haga reparación y reposición de establecimientos, que nos necesariamente pasa por este diseño engorroso del Ministerio de Desarrollo Social”.

“Desde el Presidente, muchos de nosotros venimos de los movimientos sociales, por tanto, estos requerimientos de la ciudadanía son parte del programa de Gobierno, aparte es una ministerio puertas abiertas”, agregó el profesor.

Cambios al Sistema de Aseguramiento de la Calidad

De ese modo, el ministro del Educación apuntó a los cambios que planea realizar el Gobierno al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en el cual se busca modificar el sistema de medición actual, el Simce.

“Queremos proponer un cambio al Sistema de Aseguramiento donde no dejemos de evaluar, el Simce podría seguir existiendo, no sé si todos los años, pero en donde esos resultados sean para la escuela, para la toma de decisión y no para la categorización, que lo que hace es hacer un ranking”, complementó.

Aporvechando la instancia, Marco Antonio Ávila comentó el fin al uso obligatorio de mascarillas en el país, tanto en lugares a abiertos y cerrados que comienza a regir este 1 de octubre y que también afecta a los colegios y establecimientos educacionales.

“Va a haber la posibilidad de volver a reconectarse, de mirarnos las caras y vernos la expresiones. Y para los curso más pequeños, los proceso de lectoescritura son muchas veces imitativo, en donde los profesores necesitan mostrar la boca y eso va a ser un tremendo avance”, señaló.

“Va a fortalecer la vinculación y el tipo de interacción de los profesores con los estudiantes”, cerró el ministro de Educación.