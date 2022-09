Desde este sábado 1 de octubre se termina el uso de mascarillas obligatorio en espacios cerrados. Con esta medida también se acaba el pase de movilidad y el aforo máximo en función del distanciamiento social. Una decisión esperada por muchos, pero que para otros, como los usuarios de transporte público, podría ser una preocupación.

Por lo mismo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, conversó la mañana de este viernes con ADN Hoy: para abordar cuáles serán los lineamientos de la cartera ante estas nuevas condiciones sanitarias y cómo enfrentan este escenario.

“Estamos avanzando en irnos desprendiendo del uso de la mascarilla como sociedad. Entendemos que es un proceso gradual que varía dependiendo de las actividades que vamos haciendo. En el caso del transporte público, porque muchas veces estamos en espacios cerrados, confinados, tratamos de tener buena ventilación, pero no siempre lo podemos garantizar, lo que hacemos es recomendar mantener el uso de la mascarilla, especialmente cuando hay muchas personas juntas en un vehículo y pensando no solamente en proteger-me, porque podría sentirme incómodo, sino que también pensar en los demás. A lo mejor, las personas con las que estoy compartiendo el vehículo pueden tener una condición médica que lo haga especialmente susceptible o preocupado de un posible contagio. En ese sentido, nos parece que es parte de empatizar con todos los usuarios del transporte público”, comenzó señalando el titular de la cartera.

El mensaje desde el Ejecutivo será que la mascarilla es “altamente recomendable”, en el transporte público. Pero desde el ministerio van a ir más allá: “Vamos a mantener un esquema de sanitización y de ventilación de los vehículos, que hace que sea mucho menos probable contagiarse en el transporte público. Por lo tanto, mantenerlo como un espacio muy seguro y libre de contagio, especialmente si de a poco vamos manteniendo, y creo que va a ocurrir en Santiago, que muchos se van a sentir cómodos con mantener el uso de la mascarilla en el transporte público, no todos. Me animo a seguir invitando a todos los usuarios a preferir el transporte público, un espacio que le hacen bien a la ciudad y está libre de contagios”.

Subsidio al transporte público

Una de las posturas que se ha tomado el debate respecto al transporte público en las últimas semanas es el subsidio a este. Sin ir más lejos, el Comité de Expertos recomendó subirlo $30 en octubre de 2019, lo que dio paso al estallido social.

El subsidio, no obstante, es una medida que defiende Muñoz: “El subsidio al transporte público está lejos de ser una política poco eficiente. Al revés: el subsidio al transporte público tiene justificaciones muy sólidas, del punto de vista de eficiencia del sistema y de equidad también. No es algo que nos debiera avergonzar, sino que es un ámbito de la movilidad que queremos promover y fomentar y que, por el contrario, si nosotros solamente tuviéramos un transporte público que se financiara con las tarifas que recibe sería de mucho menor calidad, menos atractivo en términos de frecuencia y cobertura”.

“Me gustaría desmitificar el subsidio al transporte público como política fracasada o como propia de un mal sistema; por el contrario, hemos avanzado hacia poder avanzar en poner recursos en el transporte público para ir mejorando y para poder mantener tarifas que permitan a muchos poder acceder y dar movilidad. Estamos desde 2019 con una serie de insumos claves para el transporte público que han ido al alza, como el dólar, el combustible y la inflación, y más encima hemos mantenido la tarifa congelada hasta fines de este año. Se ha generado un aumento de déficit que se genera en el sistema y que es necesario subsidiar”, agregó el ministro.

Día mundial sin auto

Este viernes se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Automóvil. Juan Carlos Muñoz, reconocido ciclista y promotor de su uso, defendió el festejo en función de la congestión en el país: “Estamos en una situación, no solo en Santiago, sino para todas las ciudades, pero en Santiago los niveles de congestión que tenemos, así como los eventos de contaminación y también de emergencia climática, (en el que) necesitamos cambiar nuestros patrones de habitabilidad en nuestro planeta. Estamos en una trayectoria, como planeta y como humanidad, que los científicos nos dicen que es problemática. Tenemos que cuestionar nuestros hábitos y el transporte es parte importante de esos hábitos que tenemos que cuestionar”.

“Hay una invitación que pretende ser amistosa, decír: ‘Oye, busquemos la forma de darle una oportunidad al transporte público’, o ‘por qué no te aventuras a usar una bicicleta’. En mi caso, me subí a la bicicleta como a los 48 años y me ha resultado un hábito que me resulta un montón. O en otros casos pasa por pensar en cómo compartir automóvil. Quiero transmitir con mucha fuerza el mensaje de cuestionarnos un poquito cómo habitamos el planeta para poder darle sustentabilidad hacia adelante, pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen”, cerró el minstro.