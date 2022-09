La mañana del lunes, el Presidente Gabriel Boric presentó el “Plan Invirtamos en Chile”, una iniciativa que forma parte de la agenda pro inversión promovida por la actual administración.

En concreto, son 28 medidas divididas en seis ejes de acción que consideran, entre otros, los beneficios tributarios, inversión verde, mejoras en permisos y regulación y también un plan de infraestructura pública. Sobre esto último profundizó más este martes el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en conversación con ADN.

“Las obras públicas no solamente son un factor de reactivación económica fundamental, generan mucho empleo; sino que además son encadenamientos productivos, porque una buena obra pública permite también a otros actores del mercado trabajar mejor (…) Sabemos que desde el mes de enero de 2021 los precios de los materiales han subido muchísimo, lo cual ha sido muy difícil para las empresas constructoras que trabajan para el Estado. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con un número muy importante de empresas en situación difícil, sin que hayan tenido una atención adecuada respecto a la situación que estaban viviendo. Por eso hemos tomado algunas medidas: por ejemplo, que todos los contratos que estamos licitando desde septiembre en adelante, casi el 90%, dentro del contrato reconocerá la variación de los precios de los materiales, lo que permite compartir los riesgos de una obra entre el sector público y el privado. Es un trabajo que venimos haciendo con la Cámara Chilena de la Construcción y permite dar certeza que las obras se terminarán”, contó García.

Estas nuevas condiciones aplicarán para los contratos nuevos que se firmen desde septiembre en adelante y tendrá un factor proporcional: “Si suben (los precios), se subirán (los gastos); si bajan, se bajarán. Por eso el riesgo es moderado”.

En línea con lo anterior, y ante las críticas que se han hecho por las débiles obras públicas anunciadas, el ministro García aseguró: “En el caso del MOP no solo estamos reactivando una cartera de proyectos que este año ha estado adormecida en concesiones y otros, sino que también en los próximos días, en el marco de este mismo plan, estaremos anunciando la cartera de proyectos de concesiones para el periodo 2022-2026. Queremos que sean licitaciones que se concreten en tiempos programados, que apunten a mejoramiento en la calidad de vida de las personas; que amplíen el abanico, más allá de las autopistas; y en los próximos días aumentaremos el plan a los proyectos tradicionales como aguas, vialidad, etcétera”.

Fiestas patrias

Para este fin de semana, el titular de Obras Públicas aseguró que se implementarán una serie de medidas desde la madrugada del jueves: “Estamos incorporando un plan que requerirán medidas 3×1, vamos a tener información sobre las horas peak de los viajes; tendremos el ‘peaje a luca’ en varias carreteras; además estamos implementando, a modo de marcha blanca, varios peajes automatizados hacia el sur y el norte de Santiago: a los peajes que ya conocemos con free flow vamos a incorporar como peaje automatizado en marcha blanca el tunel El Melón, hacia el norte, y Río Claro y Retiro, hacia el sur”.

Con todo, el llamado de la autoridad fue a la responsabilidad: “Todas estas iniciativas no significan que no tendremos congestión: se ha duplicado la cantidad de vehículos en el país. Lo que podemos hacer, tanto por el trabajo que podemos hacer como Gobierno, entre el MOP con Carabineros, es entregar las mejores condiciones. Pero si no hay una conducción responsable, un accidente va a ser el principal foco de congestión que tendremos en el país, que además puede producir muerte, que es triplemente lamentable. Entonces el llamado es a la responsabilidad”.

¿Se considerará, por ejemplo, el levantamiento de barreras en el caso de que la congestión sea de proporciones? “Hay algunos críticos, por ejemplo, la salida de la Ruta 68 donde se encuentra Costanera Norte y Américo Vespucio es un punto de congestión. También se encuentra algún tipo de peaje en Quinta, hacia el sur de Santiago. Sobre el lenvantamiento de barreras: hemos implementado un plan que no existía en Chile, que es el ‘Plan de emergencia por congestión vial’. Hemos tenido accidentes graves, lamentablemente, en nuestras carreteras en estos meses, y este plan, que es coordinación con Carabineros, el MOP y las delegaciones, nos permite tomar medidas de contingencia para agilizar el flujo de vehículos que están en situación grave y lo hemos visto en varias situaciones donde ha funcionado con éxito. También hacemos levantamiento de barreras cuando el taco es por peaje. Pero quiero ser claro: el principal foco de congestión son los accidentes, y han subido muchísimo. Esperamos que el fin de semana haya una conducción responsable porque el impacto a la ciudadanía es significativo”, cerró García.