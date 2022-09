Ministro de Educación por últimos hechos de violencia: “Quemar micros no tiene ninguna repercusión en nada, solo daña al propio pueblo”

Los hechos de violencia por parte de estudiantes secundarios han marcado la última semana, con enfrentamientos contra carabineros, con la quema de buses del transporte público, y con interrupciones al servicio del Metro de Santiago.

Alimentación, infraestructura y transporte gratuito son parte de las demandas que ha manifestado la comunidad escolar, protestas que han ido en aumento tras los resultados del Plebiscito.

Sobre esta situación se refirió el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “estamos trabajando desde hace meses en este tema“, agregando que “debido a que no hay una orgánica de los estudiantes secundarios, hoy las convocatorias son distintas“.

Respecto al fondo de las demandas, el secretario de Estado indicó que “nosotros advertimos que hay problemáticas reales. Hay condiciones bien deplorables en algunos liceos, lo cuales tienen que ver probablemente con gestión, mantención, inversión y recursos que a veces los municipios disponen, y a veces no“.

En esa línea, Ávila detalló que actualmente “Chile no tiene una política de infraestructura escolar, acá son fondos a los que se postulan. Cada municipio ve que necesita hacer mejoras, y lo que debe hacer es postular para ver si se aprueban fondos”.

No obstante, y a pesar de valorar las protestas pacíficas, el ministro de Educación condenó los hechos de violencia registrados en las últimas jornadas. “Nosotros valoramos la movilización pacífica que en algún momento realizaron los estudiantes. Otra cosa es la condena a la violencia, algo a lo que yo he dicho muy claro que hay que actuar de manera firme. Ahí la invitación a las comunidades escolares siempre ha sido: aplicar el manual de convivencia, si sabemos cuál es ese estudiante, se abre un proceso que esté ajustado al derecho del establecimiento”, declaró.

“Estas acciones violentas son expresiones fetichistas a esta altura. Quemar micros no tiene ninguna repercusión en nada, solo daña al propio pueblo“, añadió.

Consultado sobre si hubo alguna “romantización” de las protestas estudiantiles por parte de autoridades del actual Gobierno, el ministro expresó su contrariedad a esta afirmación, señalando que “nunca he visto a alguien de mi sector validar esto“, agregando que “yo soy educador, y me ha tocado dialogar permanente con los jóvenes. Y en ningún caso he validado algún tipo de violencia, jamás lo haría“.

Asimismo, Marco Antonio Ávila hizo un llamado a las familias de estos manifestantes a que “se involucren en esto. Esos overoles blancos tienen mamá, papá o cuidadores, que me imagino deben preguntar qué pasa con sus hijos cuando van al colegio“.

Finalmente, el titular de Educación explicó que se encuentran trabajando en estar problemáticas escolares, pero también en cómo acordar el pago de la deuda histórica de los profesores. “Lo que hemos hecho es una reasignación de recursos importantes. Hoy ya hay algunas ejecuciones de obra en establecimientos de regiones”, indicó.

“Lo que estamos acordando en la mesa de trabajo son temporalidad, montos, fórmulas, pero esto es parte del compromiso que hizo el Presidente Boric con los profesores“, cerró.