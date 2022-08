El día de ayer, Héctor Llaitul fue trasladado hasta la cárcel El Manzano 2, en la ciudad de Concepción, para cumplir con la media cautelar de prisión preventiva, durante los 30 días signados para la investigación.

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que Llaitul debería ser trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, para evitar problemas en el recinto.

Díaz aseguró que “se generan problemas con el resto de la población carcelaria, que ve disminuida la atención por un trato privilegiado para personas que son pertenecientes a este tipo de grupos”.

400 inscritos para visitas

Por su parte, Eduardo Riquelme, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), planteó que “La mayor parte de la población penal, por régimen, tiene una opción de inscripción, de enrolamiento de visitas, de 3 personas; nos hemos enterado recién, que el interno que acaba de ingresar a la unidad penal de Biobío tiene enrolado a 400 personas“.

El dirigente explicó que si bien no pueden negar a recibir internos en ningún recinto penitenciario, también tienen el deber de “desarrollar ideas y exponer ante la sociedad las precariedades con las cuales gendarmería realiza su labor“, consignó Emol.

Riquelme recalcó que El Manzano 2 “desde mucho tiempo funciona con falencias estructurales y logísticas que hemos denunciado. No cuenta con un vehículo, con una ambulancia, no tiene las condiciones, si tuviéramos que sacar a este interno de alta connotación al hospital, no podríamos hacerlo de manera inmediata, porque la unidad concesionada no tiene estas características”.