Covid: ministra Yarza descarta incluir vacunas para lactantes de seis meses en Plan Nacional de Inoculación

Este viernes, en un nuevo balance de la situación del covid-19 en el país, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió al anuncio del Instituto de Salud Pública (ISP) de autorizar la vacunación contra el coronavirus a lactantes desde los seis meses y descartó incluir a este grupo etario en el Plan Nacional de Inoculación.

Al respecto, la secretaria de Estado explicó: “Nosotros tenemos una entidad reguladora muy prestigiosa que es el ISP y esa agencia habitualmente va evaluando medicamentos, dispositivos sanitarios y vacunas”.

“En esta ocasión, evaluó la eficacia y seguridad de las vacunas en relación un rango etario diferente, desde los seis meses y evaluó positivamente la utilización de las vacunas en eficacia y seguridad”, agregó la autoridad sanitaria.

Pero ojo, ya que la ministra Yarza aclaró que lo anterior “no guarda relación, no es vinculante con el Plan Nacional de Vacunación, porque este es desde el Ministerio de Salud, con los equipos del plan nacional y esto no es vinculante”.

“Este es una rutina que hace el ISP y que a mí me parece una súper buena noticia que esa vacunas también sean una buena noticia para niños desde los seis meses en adelante, pero no está contemplado en el Ministerio de Salud incorporar al Plan Nacional de Inmunización ese rango etario”.

Moderna contra Pfizer y BioNTec

Aprovechando la instancia, la ministra Begoña Yarza se refirió a la demanda de Moderna contra Pfizer y BioNTech por “copiar” tecnología de vacuna contra el covid y descartó por el momento que esto signifique una falta de stock.

“Yo creo que no (va a haber falta de suministro). Nosotros lo que hacemos, tenemos contratos firmados, adendum firmados, y nosotros los que evaluamos para traer una vacuna a Chile es su seguridad y su eficacia.

“Esos otros temas son temas que se manejan entre las empresas farmacéuticas”, cerró la ministra de Salud.