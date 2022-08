Alejandro Barra y sentencia de Martín Pradenas: “Me nace insistir en mejorar ese artículo en el cual se basan para determinar la pena”

El padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, conversó con La Prueba de ADN sobre la sentencia de Martín Pradenas que se dio a conocer este viernes 26 de agosto.

Tras un largo procedimiento, el Tribunal Oral Penal de Temuco condenó a 20 años de presidio mayor en su grado máximo al imputado por delitos reiterados de violación y abuso sexual.

Como primera apreciación ante los hechos, Alejandro Barr reconoce que hay dos miradas distintas en el proceso. “Una es el equipo jurídico, donde me involucro, y el otro lado es la gente, donde también está la familia”.

Sin embargo, detalló respecto al círculo familiar que “no la hemos involucrado con toda la información, principalmente para protegerla”. De esta manera, se genera una visión con diferentes aristas sobre el caso.

Teniendo en cuenta su perspectiva, señala que entiende la resolución del Tribunal. “Nuestro equipo se basa en lo que existe en la Ley para determinar la cantidad de años de sentencia“.

Reconoce que “no existe otra interpretación para aumentar la cantidad de años“. Ante esto, ve la motivación para comenzar con otros trabajos en la misma línea.

“Me nace, responsablemente, insistir en mejorar ese artículo en el cual se basan los jueces para determinar la pena. No es posible que se considere a las personas afectadas -mujeres en este caso- como un bien material“.

“Yo quedo conforme porque se hizo lo mejor con lo que hoy dice la ley. Ahora nace la iniciativa, y le encargué a mi equipo, de que se preocupe de mejorar ese artículo”, explicó.

Nulidad del juicio: un panorama poco posible

Desde la contraparte manejan la posibilidad de apelar a la sentencia y seguir con una nulidad del juicio, herramienta legal contemplada dentro del proceso judicial.

A pesar de esto, el padre de Antonia asegura que “no es un tema para nosotros, porque no existe ningún antecedente para que ellos puedan anular el juicio”.

Con esta claridad, no se ve con preocupación la posibilidad de que el caso siga abierto en un cuestionamiento del juicio. Sin embargo, hay otras aristas que deben ser investigadas en la defensa.

Mentiras y manipulación en el caso

Alejandro Barra declaró que mientras se desarrollaba proceso judicial se presentaron varias irregularidades por la parte del acusado Martín Pradenas. “Encontramos a un perito que vino a mentirle al Tribunal“.

“No queremos que ese perito siga trabajando para beneficiar a delincuentes. Esa es una campaña que me he puesto”, agregó Barra.

También apuntó al video que se publicó por parte del equipo del imputado y se viralizó en redes sociales. “A mi hija la ponen en una condición que no es la verdad. Está manipulado y editado“, y contó que así lo estableció un equipo de la PDI.

Además de esas dos causas en las cuales siguen enfocados, Alejandro indicó que está el caso de un funcionario del Ejército de Chile que declaró el último día.

Según indicó, este sujeto dijo que “estaba cantando y caminando junto a Antonia y Martín y que nunca pasó nada. Pero vimos un video y nunca vimos al individuo”.

“Nos preocupa que ese funcionario es un futuro corrupto de una institución tan prestigiosa (…) se atrevió a mentir en un Tribunal”, expresó el padre de la víctima.

Buen final pero mal proceso

A lo largo del todo el proceso, desde el momento que se hizo la denuncia y se abrió un expediente del caso, se comenzó un largo camino que si bien hoy el final deja conforme a los familiares de Antonia, se hacen reparos en el funcionamiento.

“Se inicia con una demanda, una investigación, un juicio oral y se resuelve en Tribunales. El final estuvo excelente, aplaudo a los jueces, pero no aplaudo a la investigación“, señaló Barra.

Criticó la forma en que reciben a las víctimas, y “cómo la Fiscalía llevó a cabo todo este proceso”. Criticó que se cometieron “muchos errores y muchas fallas“.

“Si nosotros no hubiéramos insistido ni puesto la fuerza con la que me escuchan hoy, esto no queda en nada. Nuestros abogados, los mejores para esta situación, permitieron y obligaron al sistema aplicar lo que tenemos”, sentenció.