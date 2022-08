Ministro de Obras Públicas por racionamiento de agua: “Hoy aún no lo tenemos descartado”

La crisis hídrica se ha transformado en una urgencia para la actual administración de Gobierno. Así, al menos, lo explicó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en conversación con el Ciudadano ADN, quien de entrada hizo un cambio de paradigma: “Creo que ya no es bueno que hablemos de 13 años de sequía; hablemos de crisis hídrica consecuencia del cambio climático. Es un problema estructural y debemos ser muy conscientes de cómo lo abordamos”.

El cambio de estación traerá consigo nuevas cifras de agua acumulada. Es la espera en la que está el Ejecutivo. Pese a eso, hay nueve embalses en el norte con bajo nivel. “Eso significa que debemos dar urgencia para tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento, que hoy aún no tenemos descartado porque tenemos que esperar la medición de la nieve acumulada, que es clave”, explicó el secretario de Estado.

Pero una solución única, dijo García, no resolverá todos los problemas. Menos aún con la diversidad geográfica del país. Así, “tenemos que tener no solo un cambio cultural de consumir menos agua, donde hay comunas del sector oriente que consume cinco veces más que el resto del país; sino que también tenemos que pensar en el cuidado del país, donde la desalinización no es una solución, pero tenemos que buscar respuestas pertinentes para cada región”.

Fin de semana largo

Con la aprobación del 16 de septiembre como feriado renunciable, las medidas del Gobierno central para las carreteras ya están en marcha. Sobre todo considerando el alza en accidentes de tránsito que en esas fechas se percibe.

El ministro García contó parte del trabajo: “Creamos un protocolo inédito con Carabineros, Interior y las empresas concesionarias para que cuando hay una congestión severa, que son generalmente por accidentes, activar un protocolo para levantar medianas, mover vehículos, etc. Ha sido muy exitoso, lo hemos ido corrigiendo y creo que será muy útil para este fin de semana”.

¿Cómo enfrentar, por otra parte, la congestión? “En el último año hemos tenido más o menos un millón de nuevos vehículos. En el último tiempo se ha duplicado la cantidad de vehículos. Sería irresponsable decir que no habrá más congestión. Las carreteras están teniendo más vehículos, y no es un fenómeno solo de Chile, sino que es mundial”, apuntó a modo de contexto el titular de Obras Públicas.

Luego siguió: “Es importante avanzar en diferentes alternativas de movilidad. Como tenemos congestión, tenemos dos focos importantes: primero, peajes, que son acotados, controlados, que tenemos alguna gestión para ellos donde el free-flow va a ayudar muchísimo; y lo otro son los accidentes. Hemos tenido un número importante de accidentes a nivel nacional, ha aumentado la cantidad de fallecidos; y en fines de semana como el 18 los fallecidos no son solo en carreteras, sino en caminos secundarios. Ahí perdemos un foco de la seguridad vial importante. Y estamos coordinando el trabajo con Carabineros”.

Así las cosas, el representante del Ejecutivo apeló a la responsabilidad individual y colectiva: “Me canso de apelar a que tengamos una responsabilidad como sociedad. Este fin de semana es para todas las familias chilenas y todos tenemos que colaborar para que sea un buen fin de semana para todos. Y que por andar un poco más lento es mejor eso que un accidente, aunque sea pequeño, puede generar una congestión tremendamente severa, pero el impacto que genera en muchas familias es inevitable”.