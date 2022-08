Aguinaldo Fiestas Patrias 2022: monto, quiénes lo reciben y cuándo lo pagan

Se acercan las Fiestas Patrias 2022 y con ellas el pago del esperado aguinaldo, dirigido a varios tipos de pensionados.

Este es un beneficio estatal no afecto a descuentos. Además, no es imponible ni tributable. Eso quiere decir que no es tomado en cuenta para la declaración de impuestos, así como tampoco para las cotizaciones previsionales y de salud.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022?

Esta es la lista de beneficiarios del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022:

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.

Aquellos pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Los pensionados o pensionadas de reparación: Ley Rettig y Ley Valech.

Beneficiarios o pensionadas de Indemnizaciones del Carbón.

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio por Discapacidad Mental.

¿Cuándo lo pagan?

Este año, la ayuda será entregada con la pensión del mes de septiembre. Por lo tanto, la fecha varía según cada beneficiario.

¿Cuál es el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022?

En este 2022, el monto es de $21.882 por pensionado. Además, todo beneficiario que tenga acreditada una carga familiar al próximo 31 de agosto, el monto se incrementará en $11.226 por persona.

Sin embargo, el Instituto de Previsión Social (IPS) indicó este año que “han generado todas las acciones para que, en el caso de sus pensionados y beneficiarios, el aguinaldo se incluya en la liquidación de pago de pensión del mes de septiembre, antes de Fiestas Patrias”.