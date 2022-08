En el marco de los últimos días del juicio contra Martín Pradenas, joven de 29 años acusado de siete delitos sexuales, referentes a seis víctimas distintas, por lo que arriesga hasta 41 años de cárcel, Ciudadano ADN conversó con Alejandro Barra, papá de Antonia Barra.

Alejandro confirmó que el veredicto de este caso se dará a conocer este sábado 6 de agosto, a las 9:30 de la mañana. “Estamos reservados en referirnos en detalle a todo el proceso, solicitado por el tribunal y hemos sido respetuosos hasta este minuto”, señaló.

“Nosotros hemos hecho un trabajo muy profesional con el grupo de abogados y esperamos que tenga un resultado muy positivo, al menos, respecto al delito de Antonia y que hayan sido escuchadas las demás víctimas de este caso”, agregó.

En esa línea, Barra expuso: “Nos interesa mucho mejorar nuestro sistema de acuerdo a nuestras experiencias. Un camino que va a ser muy importante, para que facilite a tribunales y resuelvan con perspectiva de género. Esto no nace ahora, esta obligación del Estado de proporcionar la justicia en delitos sexuales a las víctimas lleva 22 años en nuestro sistema judicial y estaba guardado, no estaba aplicado”.

“Roberto Celedón (abogado), tuvo la audacia de traer (la perspectiva de género) en este caso y afortunadamente como es ley no se puede desconocer y por eso ha funcionado todo”, agregó el padre de Antonia.

Un cambio de mirada

De ese modo, Alejandro sostuvo: “Ya no es esa mirada que hasta hoy tiene el abogado defensor (Javier) Jara, de que no hay violencia sin el golpe, si la víctima no reacciona entonces no hay delito, eso es arcaico”.

“Hoy, desde el estallido social, hay un interés en mejorar todo esto, por tanto, nosotros solamente hemos llevado a que los tribunales durante todo el proceso miren de esta forma. Creemos que en esta última etapa del proceso, lamentablemente para mí, se ha manifestado cierto interés por la perspectiva de género por parte de los tribunales, antes fue muy difícil, pero bueno, estamos en pañales en esta sociedad”, complementó.

Bajo ese escenario, Alejandro Barra detalló: “No quiero decir hoy muy bien el tribunal y mañana resulta que absuelve dos o tres casos. Mi discurso es mañana, cuando reciba el veredicto y diré si esto funcionó o no funcionó y porque no funcionó”.

“Esto nunca va a acabar para nosotros. Lo que sí tengo claro es que siempre hemos sido positivos, hemos visto el vaso lleno y no recordaremos lo negativo del proceso y de esta desgracia, sino que recordaremos con mucho cariño y amor a nuestra hermosa hija en el futuro”, cerró.