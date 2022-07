El ministerio de Educación publicó un informe de caracterización de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que, en un cruce de información entre la Comisión Ingresa y el Servicio de Impuestos Internos, y en un universo de 669 mil personas, mostró que cerca del 70% de los deudores tienen ingresos en promedio inferiores a $750; y más aún, que 38% presenta ingresos inferiores a $250 mil.

El director ejecutivo del centro de estudios Acción Educar, Daniel Rodríguez, conversó sobre el tema con ADN Hoy.

Las fuentes son confiables, dijo Rodríguez, pero existe “un sesgo de confirmación y me preocupa: la subsecretaria, al tomar esta decisión (metodológica), magnifica esta vulnerabilidad que no es tan enorme. Trata de llevar agua a su molino, pero de una manera que no es totalmente transparente”.

Hay un grupo dentro del informe del Mineduc que se encuentra bajo la línea de la extrema pobreza. Esa “exageración que se hizo en la metodología lleva a suponer (que se) induce error, que estas personas viven con cero ingreso per capita. Lo que se debió haber hecho es haber tomado a estas personas que declaran cero ingresos y ver su registro social de hogares, porque efectivamente pueden vivir en un hogar donde pueden dos o tres personas que no trabajan y no tienen ingresos, los conocidos “ninis“, que no estudian, no trabajan y no tienen ingresos, pero no viven en la pobreza más extrema que los datos del ministerio no nos quieren hacer creer”.

En ese sentido, junto con desconocer el registro social de hogares, también se deja fuera, por ejemplo, según Rodríguez, el trabajo informal, el que “podría llegar al 10% de este grupo (de ninis)”.

Pero ¿cuál es el fin de llevar agua al molino? “No es una suposición, porque está en el programa de Gobierno: que él ve como única solución la condonación de las deudas. Es para poder justificar una política como esa, regresiva, muy poco eficiente porque gastarás mucho más recursos en carreras de médicos, ingenieros, abogados, que en deudas mucho más pequeñas pero que son de una mayor carga de personas que desertaron, para justificar eso, de manera no muy transparente, exagerar la vulnerabilidad de los deudores del CAE. ¿Existen? Por supuesto. ¿Son vulnerables? Por supuesto, y hay muchas formas de caracterizarlo. Pero al exagerarlo, cuando la mayoría de ellos son titulados, lo que hace es decir: ‘La única forma justa de hacerse cargo de este problema es condonarlo’, lo que no es cierto”.

Así, señaló el director ejecutivo de Acción Educar (fundación sin fines de lucro fundada por Raúl Figueroa, exministro de Educación de Sebastián Piñera), la conversación se enfoca en “moldear la realidad”, y no en cómo se concretará la condonación o cómo se trabajará en eso.