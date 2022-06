Controversia causó en Twitter un comentario que realizó la abogada Paola Berlin, quien compartió una fotografía en la que aparece un cartel de un local del Parque Arauco que decía “hora de colación”.

“Hola @parquearauco qué onda esto?”, escribió la profesional en la red social, lo que generó una ola de críticas, memes y comentarios en su contra.

A través del mismo medio, la comunicadora argumentó que “me llama tanto la atención la cantidad de gente explicándome gentilmente (?) que existen los derechos laborales“.

“Los conozco y les cuento que no se inventaron ayer. Y sin embargo, en malls las tiendas no cierran (¿O no se habían fijado?). ¿Saben cómo? ¡Hay turnos!”, escribió Paola Berlin.

El diario Las Últimas Noticias publicó una entrevista con la trabajadora del local del citado mall que había puesto el cartel. Sólo se identificó con las iniciales M.V.

El testimonio de la trabajadora

La mujer relató que “a eso de las dos de la tarde, cuando debía tomar mi horario de colación, cerré la tienda y puse un cartel avisando que había ido a comer“.

La empleada afirma que sólo cuenta con media hora de colación. Al no poder llevar almuerzo desde su casa, fue hasta el patio de comidas, que se encontraba lleno debido a la alta concurrencia. Por ello, se demoró 35 minutos, “un poquito más de la media hora que tengo, pero tampoco mucho más”.

“Después, cuando al final pude comer, me devolví apurada a reabrir la tienda y me encontré a una señora que estaba enojada esperando en la entrada porque quería hacer el cambio de una prenda“, añadió la trabajadora de mall.

Tras la explicación de rigor, indicó la empleada, “subí la cortina hasta la mitad para reintegrarme al trabajo, pero ella al tiro se agachó para pasar por debajo y entró junto conmigo al local insistiendo en que la tienda no debería haber estado cerrada”.

“En ese momento le volví a explicar que estaba usando mi derecho para comer, a lo que ella me dijo que el tema no era contra mí, pero que debía haber otra trabajadora también y que el Parque Arauco nos debía multar por lo ocurrido“, agregó.

Finalmente, reflexionó sobre el incidente y su viralización en las redes sociales. “La verdad me encanta el apoyo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella puso, pero siendo súper honesta, ella tampoco me trató mal. Solamente encuentro inhumano que alguien reclame porque salgo a comer y la manera en la que reclamó tampoco fue la forma correcta“, apuntó M.V.