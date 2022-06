Rusia es una potencia mundial en lo que a producción de trigo respecta. El escenario bélico ha tenido consecuencias en los alimentos de todo el planeta. A ello se suma también la inflación que afecta a todos los países. Así las cosas, organismos internacionales hablan de una crisis alimentaria que, en particular en Chile, se cruzan con los 3,4 millones de personas que entre 2018 y 2020 se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada, según las Naciones Unidas.

De este fue que conversó la mañana de este jueves el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en ADN Hoy.

“Es difícil que Chile esté expuesto (a una crisis alimentaria), porque es uno de los países con más diversidad de la tradicional realidad campesina; somos una potencia agroindustrial del hemisferio sur; somos uno de los tres países que más exporta al hemisferio norte; y además Chile cuenta con una diversificación agrícola no menor”, dijo de entrada el secretario de Estado.

Pese a ello, hay un reconocimiento del Gobierno de las fluctuaciones en las producciones de determinados productos: “Hemos bajado legumbres en algunos cultivos tradicionales, pero se mantiene como un país… Bueno, ustedes conocen: no ha faltado alimento en ninguna feria libre, ni mercado mayorista, ni en supermercados. En cambio, hay otros países que tienen por agudos problemas de sequía, por problemas económicos y sociales, y por una dependencia muy grande a la producción de cereales del este de Europa, particularmente países africanos; y algunos países centroamericanos que están con mayor alerta”.

Las circunstancias actuales (las advertencias, el conflicto bélico y más), señaló el ministro Valenzuela, no distraen de los objetivos de la cartera: “(Una) agricultura sustentable, con seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, no ser indolente, a que el país tiene que estar alerta, tiene que mejorar la agricultura y la producción en legumbres, particularmente”.

Proyecciones

Según los datos de la cartera, el Producto Interno Bruto (PIB) en el sector agrícola bajará cerca del 2%. Pero la producción es distinta a la falta de alimentos.

“Dificultades en la agricultura por cierto que hay; se suman heladas; se suma la tendencia de los procesos agrícolas, que hemos crecido un 23% en la exportación pero hemos disminuido en torno a 10% y 6% los cultivos tradicionales. Y por eso el Gobierno ha estado colocando dos instrumentos no vistos en el siglo XXI de nuestra historia: el crédito ‘Siembra por Chile’, que por los datos que recibimos ayer, felizmente, es el doble de créditos de los concedidos el año pasado en la misma fecha (crédito agrícola por parte del Banco Estado); y también lo que acabamos de hacer con el INDAP, el instituto que apoya a la agricultura campesina, donde se ha hecho una condonación de deuda de 10 mil agricultores, pero 45 mil pequeños agricultores estaban al día en el sistema de crédito y banco que tiene el INDAP y esos agricultores también serán beneficiados con un no cobro de interés, en estos momentos difíciles donde se han casi triplicado los costos de los fertilizantes, donde también china ha dejado de exportar urea, que es uno de los fertilizantes más usados en el mundo. Los datos son de dificultades, pero no de crisis alimentaria en el caso nuestro”, explicó el secretario de Estado.

A esto se suma también el informe semanal de mejores alimentos de temporada.