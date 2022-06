Gobernador del Biobío y estado de excepción: “Se han mantenido situaciones de violencia de grupos más radicales”

Ciudadano ADN conversó con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, para conocer la realidad de la región en cuanto a la seguridad y los avances del estado de excepción “acotado” que rige en las provincias de Arauco y Biobío desde el 27 de mayo.

Respecto a la medida, la autoridad regional afirmó que “se han mantenido situaciones de violencia de grupos más radicales y se observa una fuerte situación de robo de madera”.

Cabe señalar que este jueves, minutos posteriores a iniciada esta entrevista, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que tras los 26 días que ha regido la medida en el territorio, han disminuido en un 40% los hechos de violencia.

Críticas a la medida

En tanto, Díaz criticó que el estado de excepción sea “acotado” y dijo: “(No tiene) ningún sentido, la disputa si es acotado o no es irrelevante, porque lo que importa es como el Estado brinda protección a las personas” de todo el país.

En esa línea, el gobernador del Biobío agregó que “hay una mala planificación de quienes decretaron este estado”, ya que acusó que hace falta infraestructura para las tropas y sus equipos.

Pero Díaz apuntó que existen “agencias del Estado que no están cumpliendo su rol a cabalidad, por ejemplo, el control de robo de madera por parte de Impuestos Internos ha sido muy bajo”, mismo hecho que ocurre con “el trabajo preventivo de Conaf para determinar focos de robo de madera.”

Plan regional

Al respecto, el gobernado del Biobío explicó que en la región está implementado un plan, el cual nació “de un trabajo con actores y comunidades (de las más de 290 que existen, ya han conversación con más de 150), para avanzar en las cosas que son problemas: las tierras, la cultura, la provisión de servicios básicos”.

Pero el punto principal de este plan es “ayudar a las víctimas (de violencia), mapuches o no mapuches, para poder organizar y poder recibir ayuda psicológica”.

Caso Curanilahue

Asimismo, Rodrigo Díaz se refirió a las denuncias de “inacción” de las Fuerzas Armadas en Curanilahue, luego que un dron captó a los responsables de un ataque incendiario almorzando, sin presencia de efectivos militares o policiales.

“No es primera vez que un dron muestra esto, y en definitiva no ocurre nada. Eso a uno le hace plantearse la idea que no se está buscando tener un enfrentamiento, sino que se evita y tiene un fundamento en que se necesita apoyo explícito de las autoridades de gobierno y las persona que tenemos responsabilidad política”.

“Las FF.AA. nunca han querido ser parte de una acción de carácter policial y no lo quieren ser por sus aprendizajes históricos y porque una gran cantidad de actores políticos, le han quitado el piso a los que desarrollaban la acción policial”, cerró.