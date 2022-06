Cámara de Diputadas y Diputados vota prórroga del estado de excepción en la macrozona sur

Para este martes 14 de junio fue fijada la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados donde los parlamentarios votarán una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur.

La extensión de la medida fue anunciada por la ministra del Interior Izkia Siches el pasado jueves tras una reunión junto a ministros y autoridades policiales. “Hemos definido sugerir al Presidente extender esta prórroga del estado de excepción“, señaló en la oportunidad.

En tanto, y tras un comité político en La Moneda, los partidos del oficialismo se comprometieron a ordenar sus filas y respaldar la extensión del estado de excepción. “Nosotros vamos a hablar con nuestros parlamentarios para que apoyen esta medida excepcional, pero que es necesaria”, señaló la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic.

En esa misma línea, la diputada Gael Yeomans de Convergencia Social indicó que “vamos a hacer la pega, hemos hablado con nuestros parlamentarios para que esto se cumpla”.

No obstante, no todos los parlamentarios oficialistas se encuentran alineados, puesto que la diputada PS Emilia Nuyado adelantó que no apoyará la prórroga de la medida.

La discusión por la extensión del estado de excepción en las provincias de Arauco y el Biobío, región del Biobío, y en La Araucanía, se dará durante este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados.