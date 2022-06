Ministra de Salud: “Vemos que las enfermedades respiratorias habituales que teníamos antes de la pandemia volvieron”

Un aumento en las enfermedades respiratorias se ha constatado en las últimas semanas en nuestro país, tal como lo señaló la ministra de Salud María Begoña Yarza en entrevista con Radio Pudahuel.

Respecto a esto, la secretaria de Estado detalló que el virus respiratorio sincicial es el que más está circulando en la población infantil, con cifras superiores a las registradas en 2019, antes de la pandemia. “Vemos que las enfermedades respiratorias habituales que teníamos antes de la pandemia volvieron. Volvió el virus respiratorio sincicial, que es el que más está circulando durante esta semana y en mayor cantidad que en 2019″, señaló.

Asimismo, la ministra Yarza puso la alerta ante un explosivo aumento de casos del virus denominado “mano-pie-boca“. “El 20% de los virus que circulan son por influenza, y hace dos semanas han aparecido muchos casos de un enterovirus que hace como síndrome que los pediatras llamamos ‘mano-pie-boca’, donde aparecieron como 1.700 brotes en colegios, sobre todo en regiones del sur”, indicó.

“Esto trae consigo la inflamación de la boca, con lesiones en manos y pies, además de fiebre“, detalló.

Mascarilla en sala de clases

La ministra de Salud fue consultada sobre el uso de mascarillas al interior de las salas de clases. “Felicito al colegio que tiene a más del 90% de alumnos en sala vacunados contra el covid-19, pero no es la realidad que tenemos en todo el país“, afirmó.

“No es prudente en el invierno. En el momento en que están circulando todos estos virus respiratorios, además del ascenso de casos por covid-19, no es recomendable retirarla”, prosiguió la autoridad.

No obstante, no descartó que esta medida sea analizada posterior a las vacaciones de invierno. “Hoy no es el momento de retirarla, pero es probable que la evaluación posterior al invierno de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, con niveles de vacunación mayor a 80%, descendiendo los casos y ya no en invierno, recién podríamos entrar a mirar opciones de retirar las mascarillas de los colegios“, aseveró.

Cuarentenas

María Begoña Yarza también se refirió a la implementación de las cuarentenas en el país, descartando por el momento volver a utilizar esta medida. “En nuestros escenarios probables, no está el retorno a las cuarentenas colectivas. Uno no puede descartar nunca ninguna estrategia, pero lo que sí decimos es que es probable que no la usemos”, manifestó.

“Solo se podría pensar en usar esta medida en caso de que aparezca una nueva cepa del coronavirus que no responda a nada. Pero si seguimos así, lo de las cuarentenas colectivas se ven muy lejanos”, aseguró la ministra.

"La atención primaria debe ser la base de cualquier Sistema Universal de Salud, necesitamos la conversación de salud en los territorios, cercana a las personas". 🗣️Ministra @begoyarza

Viruela del mono

Por otro lado, la titular de Salud comentó la situación a nivel nacional respecto a la viruela del mono. “Hemos tenido dos casos sospechosos. Uno en un lactante que venía de un viaje de Panamá, y una mujer adulta que venía de África. En ambos, la PCR dio negativo. Si bien el cuadro clínico no era tan sugerente, como tenían fiebre y venían de un lugar con casos confirmados, se testearon estos casos”, informó.

“Pero hasta el momento, no tenemos casos de la viruela símica, solo dos casos sospechosos“, declaró.

Hepatitis

Finalmente, la secretaria de Estado abordó la hepatitis aguda infantil de origen desconocido, que se han dado de forma mayoritaria en Europa. “Fue una alarma que instaló la OMS en marzo, y hemos estado haciendo lo que se hace en términos epidemiológicos, que es generar una vigilancia de todos los casos de hepatitis”, indicó.

Según señaló la ministra de Salud, en nuestro país no se ha registrado ningún caso. “Lo que hemos visto es que los casos de hepatitis que habitualmente tenemos en Chile no han variado. Pero también el número de hepatitis graves, que llegan a insuficiencia hepática, tampoco ha sido distinto a años anteriores”, cerró.