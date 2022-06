Respecto a la política de armas, el Presidente Gabriel Boric ha dado luces luces de ir hacia una de prohibición total. Los efectos de esta medida tienen distintas lecturas: privar de ellas a aquellos ciudadanos a los que les brinda una mayor sensación de seguridad; o de esta forma combatir las usadas en ilícitos.

Sea cual sea, para el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, es ineficaz. “Me encantaría que no hubiera ningún arma, pero ya no fue. Chile ya es un país con millones de armas y no vamos a volver atrás porque una ley lo diga”, dijo sobre el tema en conversación con ADN Hoy.

Tajante, Leturia aseguró que esa clase de políticas “fracasaron y no lo van a conseguir (eliminarlas). El que quiera comprar un arma, como el que quiera comprar un pito (cigarrillo de marihuana), lo va a hacer igual”.

Hizo el símil con la situación actual en cuanto a las actuales operaciones relativas al control de armas de fuego: “¿Crees que en estos momentos hay miles de Carabineros buscando las más de mil armas perdidas en los últimos años? Las cosas que no se pueden hacer o que son muy difíciles de hacer, hay que pensárselas dos veces antes de hacerla”.

“La capacidad operativa requisar un millón de armas, es imposible. Lo más lamentable de todo es que con esto se está abriendo una caja de Pandora para politizar el tema“, añadió, aludiendo indirectamente a la propuesta de un diputado del Partido de la Gente que permitiría la tenencia de armas.

Redistribución de la policía uniformada

El presidente del CPLT aseguró que “ni siquiera los alcaldes saben cuántos carabineros tienen por cada comuna”, y que, ante esta situación y “la evidencia de los últimos meses (que muestran que) Chile se está convirtiendo en un país donde hay más peligro, (que hay) más situaciones críticas”, lo que importa no es saber cuántos, sino “saber la verdad”.

Aunque en esta opacidad en la información “siempre hay pros y contra. Los grandes casos de fraude en Carabineros se obtuvieron por ese argumento (del ocultarlo por razones estratégicas). La lógica de la transparencia funciona con: dígame lo más que me pueda decir (…) Que expliquen por qué en una comuna tal, que es rica, tranquila, hay el triple de carabineros que otra comuna equis, más poblada. Que expliquen eso, porque si no son capaces de explicarlos, es una vergüenza. Ese tipo de cosas es fundamental que se conozcan”.

La última medida de la Subsecretaría de Prevención del Delito fue la redistribución de cerca de 700 uniformados en el país, lo que, a juicio de Leturia, “es casi nada: en Chile hay demasiadas más comunas que eso. Además, es bien distinto dos carabineros bien preparado, bien equipados, con facultades, que 350 señores jubilados, recontratados. Los números son engañosos si no explicas quiénes son, para qué se usan. Esto es sobre vidas humanas”, concluyó.