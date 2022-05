Senador Fidel Espinoza (PS) pidió rechazar “Estado Intermedio”: “El Gobierno debiese tener más mano dura contra la violencia”

En los próximos días el Gobierno presentará el proyecto de “Estado Intermedio”, con el cual se busca proteger y resguardar las vías y rutas a lo largo del país con presencia de las Fuerzas Armadas.

No obstante, voces al interior del oficialismo han mostrado su reparo a la iniciativa del Ejecutivo, entre ellos el senador del Partido Socialista Fidel Espinoza, quien pidió rechazar este proyecto. “Yo no estoy de acuerdo con esta medida intermedia que quiere hacer el Gobierno en términos de no querer aplicar un Estado de Excepción en La Araucanía”, señaló en conversación con T13.

“No solo me parece inviable, me parece que es una medida que tenemos que rechazarla. Yo en lo particular, y se lo dije al Presidente del Senado, no estoy de acuerdo con una medida intermedia“, agregó el parlamentario.

Fidel Espinoza sostuvo que “aquí las cosas se hacen con claridad. Hay Estado de Excepción en las zonas que lo ameritan o simplemente no se implementa, pero no busquemos generar un híbrido que en definitiva no nos va a conducir a la solución final. No esperemos que mueran más compatriotas para aplicar medidas más fuertes“.

“El Gobierno debiese tener mucha más mano dura contra la violencia en las zonas”, cerró el senador PS.