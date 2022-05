Republicanos critican a Rojo Edwards tras proponer una tercera vía para el Plebiscito

Resquemor en la interna del Partido Republicano generó la propuesta del senador y presidente de dicha colectividad, Rojo Edwards, respecto a una tercera vía para el Plebiscito Constitucional de Salida, donde se aprobará o rechazará la nueva Constitución.

El parlamentario explicó en una entrevista su idea de que en las votaciones del 4 de septiembre se entregue una segunda papeleta para plantear cuatro nuevas opciones en caso de que gane el “Rechazo”: mantener la actual Constitución, que sea el Congreso quien redacte una nueva Carta Fundamental, que se lleve a cabo una nueva elección para elegir una nueva Convención, o que se convoque a una Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria.

Sus dichos generaron críticas en sectores de la derecha y en el propio Partido Republicano. El diputado de la colectividad, Leónidas Romero, se mostró en contra de la propuesta de Rojo Edwards, afirmando que el único camino es “rechazar” una nueva Constitución. “Definitivamente, NO comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento”, enfatizó.

En tanto, el diputado Gonzalo de la Carrera sostuvo que lo expresado por el presidente del partido no representa a la bancada. “La bancada de diputados no fue consultada. No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos . El poder constituyente debe volver al congreso. No más experimentos”, indicó.

Además, de la Carrera dio cuenta en su Twitter que Edwards, posterior a dar a conocer su postura, lo bloqueo de la red social.

Definitivamente, NO comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento. #VamosDeFrente pic.twitter.com/qjTZGVUFEn — Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) May 3, 2022

“Se arrancó ensillado como dicen en el campo”. La bancada de diputados no fue consultada. No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos . El poder constituyente debe volver al congreso. No más experimentos. pic.twitter.com/bwxMfQGgWj — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) May 3, 2022