La marcha por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, terminó de manera trágica, luego de que tres personas resultaran heridas tras disparos en el Barrio Meiggs.

Hasta la fecha son tres los detenidos, y dos de ellos están con arresto domiciliario total. Mientras que el último detenido es Marcelo Enrique Naranjo, quien sería el presunto autor del disparo que mantiene con riesgo vital a la reportera Francisca Sandoval.

En conversación con ADN, Eduardo Bustamante, uno de los sujetos que quedó registrado en varias fotografías con un arma en su mano durante los incidentes en barrio Meiggs y de acercarse a un vehículo policial, dio su versión de los hechos. “Yo me acerqué al furgón de carabineros, y comenté que pusieran el carro en San Alfonso porque nos estaba tirando piedras, a lo que me respondieron que siguiera caminando porque sabían lo que tenían que hacer. Ese fue mi diálogo”, señaló.

“Los manifestantes llegaron ese día, aproximándose a mi fuente de trabajo, y alcanzamos a hacerlos retroceder. Allí se formó una riña entre manifestantes y nosotros. Ellos tiraban piedras, palos, lo que tenían al alcance. Nosotros respondíamos con lo mismo”, agregó.

Sobre el arma con la que se ve en los registros, Bustamante reiteró que esta era de fogueo, y que la utilizó para “tratar de persuadirlos y que se fueran, que se asustaran”.

Disparo contra reportera

Por otro lado, Eduardo Bustamante se refirió a la reportera herida durante estos hechos de violencia. “Yo lamento mucho lo que le pasó a esta chica que más encima estaba trabajando y que le llegó una bala”, manifestó.

Además añadió que en el momento no se percató que otras personas estuvieran disparando. “Si tú me preguntas y me muestras las imágenes de otras personas con armas, si en ese minuto yo los vi, mi respuesta es no, porque yo estaba enfocado en mí”, declaró.

Tras este hecho, el comerciante del barrio Meiggs aseveró que “un arma siempre es un peligro, sobre todo si no la saben manipular o no tienen facultad”.

Finalmente, Bustamante dijo que “el barrio se desvirtuó con el vandalismo, con el comercio ambulante, me da pena“, agregando que “esto viene de mucho antes. Dicen que Boric tiene la cagá’, pero estas cosas vienen de atrás“.