Este sábado el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su despliegue en la región de Coquimbo, se refirió a las acciones legales que tomará el Gobierno contra el hombre que le lanzó una piedra durante una actividad de la Gobernación Regional, ubicada en La Serena.

“Hoy día habito una institución que es la Presidencia de la República, por lo tanto tengo el deber de defender esa institución que va más allá de mi persona. Por ello, he decidido, más allá de lo que diga cualquier partido político, que lo que corresponde es presentar las acciones legales pertinentes“, indicó el Presidente Boric.

“Acá no se trata solamente de mi persona, sino que de una institución que es de todos los chilenos“, subrayó el mandatario.

Sobre cuáles son las acciones legales que tomará, el Presidente Boric planteó que aquello “le tocará verlo a los abogados del ministerio del Interior. Yo no voy a entrar en detalles jurídicos al respecto, pero por supuesto que vamos a presentar las acciones que correspondan”.

“Son riesgos que vale la pena correr”

El mandatario también se refirió a la forma del Gobierno para desplazarse y estar en terreno, y expresó que son “riesgos que vale la pena correr. Porque queremos estar con la gente en los territorios, en las comunas, y poder escuchar tanto las buenas vibras como las críticas y eso, a veces, implica cuestiones que pueden o estar planificadas”.

“La violencia es injustificable y quiero ser muy claro: que no traten de hacer un punto político a partir de esto. Porque la violencia, no solo contra el Presidente de la República, sino que contra cualquier ciudadano de Chile no se justifica. Nosotros, por cierto, vamos a ejercer las acciones que correspondan para evitar que esto se naturalice. En Chile tenemos que convivir mediante el diálogo y la democracia y no las agresiones a quienes piensan distinto a uno”.

Subsidio para hacer frente al alza de los productos en la canasta básica

Sobre la actual alza de la vida en el país, el Presidente Boric sostuvo que en el Gobierno “estamos tremendamente preocupados y ocupados del alza de la vida para los ciudadanos de nuestro país”.

“Estamos buscando mecanismos para paliar el alza, en particular, para los sectores más vulnerables en los precios de los productos de la canasta básica. El mecanismo no me va a corresponder anunciarlo a mí, eso se lo vamos a entregar a los ministros sectoriales: Hacienda, Mujer, Trabajo y Economía; y también a organizaciones sindicales y parlamentarios.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric también tuvo palabras para el trabajo que se está realizando en la Convención: “Llamo a que puedan revisar lo que efectivamente está siendo aprobado por los constituyentes para el borrador de la Constitución que, desde mi perspectiva, son buenas noticias. El proceso sigue contando con todo mi respaldo“.