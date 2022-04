Ministro Juan Carlos Muñoz y alza de pasajes en Semana Santa: “No tenemos una herramienta para exigirle a los operadores que mantengan la tarifa que tenían antes”

Durante la jornada del jueves un accidente vehicular en la Ruta 5 Sur causó una congestión vehicular que, según reportaron auditores de ADN, retrasó los traslados en al menos 10 horas. Junto con esto, el fin de semana largo de Semana Santa, y su habitual congestión vehicular producto de los traslados interregionales, provocó un complejo escenario de comienzo festividad.

Balance de comienzo de Semana Santa

Bajo este contexto, ADN Te Acompaña conversó en exclusiva con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien explicó que la gran congestión de ayer “tiñe un poco lo que hemos vivido hasta hoy. Ayer, que era el día más complicado, en la noche parecía que el sistema ha respondido dentro de lo razonable siempre hay problemas, y en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lo que nos preocupa es sobretodo nuestra responsabilidad que tiene que ver con la fiscalización de los buses, el que cada uno de los servicios pueda transportar a esa miles de personas”.

Asimismo, la autoridad se refirió al balance de personas que han abandonado la capital, y agregó que “ayer estábamos en el terminal San Borja, 200 mil personas van a salir de ahí, con 5 mil salidas. Mi preocupación es que los vehículos tengan las condiciones de seguridad necesarias. También estamos preocupados de que las velocidades ojalá las personas comunicar que la gente circule a alta velocidad, o que conduzcan mirando el celular, son fuentes de accidentes evidentes, y los últimos dos años hemos tenido menos accidentes que los años anteriores, porque la Semana Santa de 2020 y 2021 nos pilló en medio de la pandemia entonces solo murieron, lo que siempre es duro, pero solo murieron 9 personas, pero en un año normal, estaban muriendo 20 personas“.

Distribución de los terminales de buses

Con respecto a la ubicación de los terminales de buses en Santiago, y cómo esto afecta al tránsito diario de las personas y a la congestión vehicular, el político explicó que una de las medidas a considerar sería la reubicación de estos espacio.

“En las ciudades pequeñas es más o menos razonable que el terminal de buses esté en un punto central, pero en ciudades grandes con buena conectividad de transporte público como Santiago uno podría imaginarse una distribución de los terminales de buses en la periferia en estaciones que tengan buena conexión, por ejemplo, con Metro. Ahí tendría varios beneficios, y no solamente por el lado de los usuarios, porque los buses se toman mucho tiempo, sobretodo cuando están en periodos punta de la mañana o punta tarde de la ciudad. En entrar, en esos últimos 15 kilómetros de la periferia de la ciudad, hacia el centro, a San Borja, o Terminal Santiago, pasan dos cosas: primero los usuarios tienen mayor tiempo de viaje (…) y segundo, para el operador de buses es un muy mal negocio, porque tiene buses que están parados, que están avanzando poco” explicó.

Alza de pasajes en Semana Santa

Con respecto a la recurrente alza de pasajes en época de festividades, el ministro Juan Carlos Muñoz explicó que “yo entiendo que a la gente le preocupe y le de rabia que ‘la semana pasada los pasajes estaban una cierta cantidad de dinero y hoy día nos cuesta bastante más’. Eso nos pasa en un montón de ámbitos no solamente en el ámbito del transporte en que el sistema tarifario no tiene regulación. Nos pasa con los mariscos esta semana, y la verdad es que el transporte interurbano, el Estado no tiene una herramienta para poder regular o condicionar que las tarifas de transporte colectivo no se rija por indicadores de competencia, y por lo tanto no tenemos una herramienta para exigirle a los operadores que mantengan la tarifa que tenían antes”.

Bajo la misma, el ministro agregó que “esa es la realidad, así está estructurado el mercado de buses interurbano, y es poco lo que en este momento podríamos hacer”.