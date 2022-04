Durante la jornada del martes, el Gobierno ingresó un proyecto denominado “retiro acotado”, puesto que, a diferencia de los otros retiros aprobados, esta iniciativa establece limitaciones al retiro de fondos de pensiones.

En el trámite legislativo, la iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, mientras que su par de Constitución rechazó el quinto retiro.

Sobre este tema se refirió el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien emplazó al Gobierno para una negociación, puesto que como partido no votarán en contra del quinto retiro “si no son capaces de conversar“. “Respecto al proyecto de retiro del 10% nosotros queremos entrar a una negociación con el Gobierno, no cuenten con nuestros votos en contra para ese proyecto, si es que no son capaces de sentarse a conversar”, indicó.

“El Gobierno de alguna manera ha dado por descontado, sin conversar, sin negociar con nadie, que le vamos a ayudar a salvar un problema que hoy es del Gobierno”, señaló el parlamentario de oposición.

Según Macaya, la solución del Gobierno para evitar la aprobación del quinto retiro “fue presentar un nuevo proyecto de retiro, sin libertad para las personas para elegir en qué se gastan su plata“, agregando que este “es igual de negativo que el quinto retiro y que va a generar igual inflación”.

El presidente de la UDI sostuvo en declaraciones recogidas por Emol que “nosotros no estamos a favor ni del proyecto del Gobierno, ni del quinto retiro, pero sí nos parece, y en eso ayer quisimos entregar una señal, que hay que aprovechar la oportunidad de cerrar definitivamente la puerta a los retiros haciendo la reforma previsional”.

Por ello, ya adelantó que como bloque “tenemos voluntad de rechazar” el proyecto del Gobierno.