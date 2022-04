Trabajadores de la construcción se manifiestan por segundo día por cese de obra en Ñuñoa

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la construcción se manifiestan este viernes en Ñuñoa, debido al anuncio del cese de una obra ubicada en la comuna, que es desarrollada por la sociedad Plaza Egaña SpA, la cual fue rechazada por una instancia ambiental.

En detalle y al igual que lo registrado el pasado jueves, los constructores se manifestaron en las intersecciones de Av. Irarrázaval con Américo Vespucio, exigiendo no ser desvinculados y así mantener su puesto laboral, hecho que afectaría a alrededor de 600 obreros.

Debido a esta protesta de trabajadores en Ñuñoa, el tránsito se mantiene suspendido en Av. Ossa al sur desde Av. Irarrázaval, por lo que Carabineros se encuentra desviando el flujo por Av. Echeñique al poniente. Mientras que Av. Américo Vespucio (Av. Ossa) al norte está desviada en Av. José Arrieta al oriente y por Diagonal Oriente al poniente.

Ahora (12:25) Av. Américo Vespucio (Av. Ossa) al norte está desviada en Av. José Arrieta al oriente y por Diagonal Oriente al poniente, debido a procedimiento policial es cruce de Av. Larraín. Congestión hacia este cruce. Considere tiempo extra en el desplazamiento #Ñuñoa https://t.co/zreQGKuLEB pic.twitter.com/LZdIavLfsI — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 8, 2022

La gran duda: ¿Quién es responsable de parar esto?

El pasado lunes, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada por los nuevos seremis del actual Gobierno y la delegada presidencial, rechazó en una votación dicho proyecto. La decisión se tomó por nueve contra dos y pese a que este proyecto obtuvo en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El megaproyecto en cuestión, nombrado Egaña Comunidad Sustentable, considera la construcción de cuatro edificios, tres habitacionales y uno de oficinas e involucra 1.828 departamentos.

Carlos Gatica, presidente del sindicato STU, explicó a ADN: “Nosotros estamos desde ayer en paralización. Aquí hay dos sindicatos, el STU y el DLP. Hasta ayer estábamos separados, pero hoy nos unimos para poder pedir respuestas. Ayer llegó el seremi (del trabajo), que agradecemos, pero nos dijeron que teníamos que esperar respuestas pero estamos contra el tiempo”.

En esa línea, el sindicalista detalló que el punto principal de esta manifestación es saber “quién es responsable de parar esto, no sabemos si son los seremis por la votación, no sabemos si el medio ambiente, no tenemos la certeza de quiénes son. Queremos hablar con la alcaldesa (Emillia Ríos), hemos pedido reuniones con ellas y no se nos ha dado la oportunidad, queremos explicaciones”.

“Acá nos dicen que es la constructora, pero la constructora también está despedida, porque la inmobiliaria terminó el contrato, entonces es la primera vez que me quedo en esta situación de estar con la empresa, porque también están siendo despedidos“, agregó.

La visión del subsecretario del Trabajo

En tanto, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo en conversación con Ciudadano ADN, este viernes detalló que “a penas no enteramos de esta situación, se hizo presente el nuevo seremi (metropolitano) del trabajo, Manuela Ahumada, para supervisar que lo que estuviera ocurriendo allí estuviera en regla, y recoger este problema que afecta a gran cantidad de trabajadores”.

“Vamos a hacer valer la ley y vamos a pesquisar que no se vulneren derechos labores en ninguna de estas situaciones”, esto por medio de un “acompañamiento a partir del trabajo de la seremia y ocupando todas las herramientas que tengamos disponibles para poder ayudarlos”, agregó.

Finalmente, el subsecretario puntualizó que esta manifestación “abre un problema mayor: cómo congeniamos la construcción de una ciudad sustentable con los déficits inmobiliarios que tenemos. Va haber que dar respuesta para poder conciliar por un lado la construcción de ciudades más sostenibles y por otro lado, el papel de la construcción en términos de generación de empleo y la no tolerancia que vamos a tener a la vulneración de derechos”.