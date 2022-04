Trabajadores de la construcción se manifestaron por cese de obra en Ñuñoa: más de 600 obreros quedarían desempleados

Durante el mediodía de este jueves, un grupo de trabajadores de la construcción se manifestó en Ñuñoa debido a el anuncio del cese de una obra ubicada en la comuna, que es desarrollada por la sociedad Plaza Egaña SpA, la cual fue rechazada por una instancia ambiental.

En detalle, los constructores se manifestaron en las intersecciones de Av. Irarrázaval con Américo Vespucio, exigiendo no ser desvinculados y así mantener su puesto laboral.

El pasado lunes, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada por los nuevos seremis del actual Gobierno y la delegada presidencial, rechazó en una votación dicho proyecto. La decisión se tomo por nueve contra dos y pese a que este proyecto obtuvo en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Nos quieren cerrar la obra, la municipalidad o la alcaldesa, somos más de 450 personas que estamos trabajando en este momento y que no queremos perder nuestro trabajo. Lo único que queremos es seguir trabajando normal, ganar nuestra plata, pero ellos nos quieren cerrar esta obra, por motivos que no tenemos muy claro”, sostuvo Víctor Ortiz, dirigente sindical.

Durante el desarrollo de la manifestación, efectivos de Carabineros actuaron con el carro lanza aguas para dispersar a los manifestantes quienes mantuvieron en tránsito cortado durante varios minutos, el cual ya se reanudó.

La reacción del seremi del Trabajo

Debido a esta manifestación, el seremi metropolitano del Trabajo, Manuel Ahumada, acudió a esta obra para mantener una reunión con los dirigentes y los directivos de la empresa afectada.

En esa línea, la autoridad indicó que “más que acuerdos”, esta reunión fue “para estar al tanto de la situación en la que están los trabajadores, por lo que vamos a hacer algunas gestiones, ver la posibilidad de establecer alguna mesa (de trabajo) para aclarar las cosas y poder llegar a una solución. No puedo adelantar más”.

Asimismo, Carlos Gatica, presidente del sindicato STU, tras la reunión sostuvo tajante: “Quedamos en nada, tan solo con compromisos que nos van a volver a contactar para saber dónde está el problema y quien es el responsable de dejarnos a todos sin trabajo, porque hasta estos momentos no tenemos resuelto aquello”.

“No sabemos quien no quiere que se construya, no sabemos si es la alcaldesa, si son los seremis. La inmobiliaria con la que conversamos en la mañana nos dijo que ellos tenían dos problemas que iban a solucionar, pero al parecer no quieren que esto continúe”, detalló.

En base a lo anterior, Gatica aclaró que hasta ahora “ninguno de los trabajadores está despedido, seguimos trabajando acá pero por un tema de convenios con la empresa DLP, la inmobiliaria quiere que nos vamos porque no puede financiar aquello, pero la constructora DLP que esta a la cabeza de esto, nos está manteniendo aquí, esperando las respuestas”.

Aún así el sindicalista indicó tener “plena confianza de que esto va a llegar a buen puerto” y puntualizó que mañana viernes volverán a la faena, los más de 600 trabajadores de la obra.