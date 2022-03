Ministra de Justicia pide a comunidades “una reacción adecuada y usar los canales apropiados” tras linchamiento de joven en La Florida

Este miércoles la ministra de Justicia, Marcela Ríos, emitió una declaración luego del asesinato de un joven en La Florida por parte de un grupo de vecinos que lo confundieron con un ladrón.

“Despertamos conmovidos con una tragedia, el linchamiento de un joven en La Florida. Como sociedad no podemos permanecer con los brazos cruzados, tenemos que hacernos cargo desde el Estado en generar un sensación de mayor seguridad para las comunidades”, dijo la autoridad.

Además, la ministra de Justicia llamó a los ciudadanos a no tomar la justicia por sus propias manos, pues esto incurre en una ilegalidad ya que son los tribunales y las policías las encargadas de aplicar castigos formales a quienes delinquen. “A las comunidades y a la sociedad les pedimos una reacción adecuada y usar los canales apropiados frente al delito”, añadió.

Por último, Marcela Ríos llamó a los medios de comunicación a “usar el lenguaje apropiado para no legitimar este tipo de acciones”.

Esta mañana, en conversación con ADN, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sostuvo que “los hechos lamentables se enmarcan en un escenario de inseguridad, donde lo hecho por los vecinos, en este caso, decanta en una acción repudiable. Faltan las palabras para describir lo que sucedió. Tiene que ver con la desesperación de la ciudadanía por tomar justicia en sus propias mano”.

Agregó que este tipo de acciones -que ahora culminaron en un asesinato a un joven inocente que escapaba de un delito- “tiene que ver con la contracción del Estado, que tiene que ver con su incapacidad para estar presente donde más se necesita y que no se da de la noche a la mañana. No lo vemos solo con los datos, sino con los testimonios de las personas que esperan que llegue el Estado y no llegó”.