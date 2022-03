Carlos Chandía recibió el alta laboral y este martes 22 de marzo retomó sus labores oficiales como alcaldede la comuna de Coihueco, esto tras ochos meses desde el grave accidente automovilístico que sufrió en julio del año pasado.

El exárbitro chileno dio una mirada hacia el pasado y recordó el complicado momento que vivió en su vehículo, accidente que lo dejó en un delicado estado de salud por un largo tiempo.

“Esa mañana iba rumbo a la alcaldía y mi camioneta se pegó un leve salto y había escarcha, hielo en la carretera, muy húmedo el terreno. Y tratando de hacer el quite a un auto que venía de frente, mi reacción fue tirarme a la orilla. Me deslicé y me fui hacia un costado y me di varias vueltas”, detalló Chandía en El Mercurio.

El edil de Coihueco sorprendió a los médicos, según señaló, ya que su recuperación “fue un hecho muy rápido, que fue algo muy raro para ellos, inédito, quizás la actividad que hacía antes me dio la fuerza para sostener tanto impacto y tanta violencia”.

“Solo tengo gratitud para la gente de la Mutual, han hecho todo por recuperarme y para que no queden indicios. El accidente pudo ser fatal. Las imágenes que me muestran de la camioneta son terribles, me siento afortunado también porque la recuperación ha sido ágil con la gente de la Mutual”, indicó la autoridad comunal.

En cuanto a su estado tras el accidente, Carlos Chandía mencionó que “los doctores me dicen que lo mío fue un milagro por cómo quedó la camioneta y por cómo llegué yo al hospital”.

Sobre su regreso a la alcaldía de Coihueco, el edil agregó que “mucha gente me pide visitas, pero les digo que esperen un poco, déjenme tomar el timón de nuevo y con más calma nos iremos comunicando”.

“Antes andaba a full y ahora iré más suave. Si bien hablo un poquitito más lento que antes, mi cerebro anda rápido y funciona a mil”, concluyó.