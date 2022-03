Eduardo Vargas, delantero de La Roja y del Atlético Mineiro, anticipó el choque contra Brasil por la penúltima fecha de las Clasificatorias, duelo decisivo para Chile en su objetivo por llegar al Mundial de Qatar 2022.

En la previa, el atacante nacional reconoció que “es un partido que se vive intensamente en la semana, muy concentrado en los entrenamiientos para poder hacer las cosas bien, y más aún porque nos jugamos la clasificación al Mundial”.

El delantero del Mineiro destacó la gran categoría de la “Verdeamarela”. “Sabemos el nivel de selección que tiene Brasil. Es una de las mejores del mundo. Nosotros nos estamos preparando para poder hacer un buen partido”, señaló.

Antes de integrar la Selección chilena, “Turboman” anotó un gol en el cuadro “Galo” y sumó un plus para encarar el duelo contra los brasileños. En esta línea, el delantero indicó estar “con mucha confianza, me he sentido bien en los últimos partidos con mi equipo. Cuando vengo a La Roja siempre hay ganas de poder sumar y hacer las cosas bien”.

Además de su buen presente, Eduardo Vargas aseguró que en La Roja “hay compañeros que están en un muy buen nivel. Esperamos demostrarlo el jueves contra Brasil”.

Chile enfrentará a Brasil este jueves 24 de marzo a las 20:30 horas. Luego, se medirá contra Uruguay el próximo martes 29 de marzo a partir de las 20:30 horas nuevamente.