Este miércoles, el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, confirmó que el proyecto del quinto retiro de fondos de pensiones no podrá ser incluido en la tabla para su discusión y deberá esperar un año para poder hacerlo.

En detalle, el diputado Landeros sostuvo que el proyecto del quinto retiro, que fue impulsado por el legislador del PPD, René Alinco, “en atención a que esta Cámara rechazó en diciembre del año pasado, un proyecto cuyas idea matriz es similar, nosotros tenemos que dejar suspendida su tramitación hasta la fecha que cumpla el año que establece la Constitución”.

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre del 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que permitía un cuarto rescate de los fondo de pensiones, con 89 votos a favor, 29 en contra, y 8 abstenciones, es decir cuatro votos menos de los 93 requeridos para su aprobación.

Tras el anuncio realizado por Landeros sobre el quinto retiro, René Alinco expresó: “Perdone que sea cargoso presidente pero la necesidad me obliga, aquí se pronunció el secretario, respeto su decisión, pero es una decisión técnica, yo estoy pidiendo una decisión y un pronunciamiento político, porque como decía el compañero Bobadilla, este proyecto es diferente, sobre el mismo tema del retiro, pero es diferente y hasta este momento no he escuchado pronunciamientos con fundamentos de la mesa”.

“Le aseguro señor presidente (Raúl Soto del PPD), si usted no estuviese ahí y estuviese acá donde estamos nosotros, antes de las elecciones, diría plenamente que este proyecto es admisible y debe ser discutido en la comisión correspondiente, estoy seguro de eso”.