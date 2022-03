Tras el ataque a la ministra del Interior, Izkia Siches, ocurrido en horas de la mañana de este jueves en el camino a Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, distintas plataformas digitales han dado cuenta de registros del lugar, como también con posibles reivindicaciones del hecho (que aún no han sido esclarecidas).

Una de ellas fue un lienzo con un mensaje a la ministra Siches, el que fue registrado frente a uno de los vehículos incendiados en un puente en el lugar.

“Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo. Por Kamilo Katrillanka y todos los caídos en combate en Wallmapu. No aceptaremos ningún soborno de un Estado Asesino. Fuera Forestales, Latifundio, no más militarización. Resistencia Mapuche”, se lee.

La imagen fue difundida por el perfil en Instagram “Wallmapu Libre”, donde también atribuyeron el ataque a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sin embargo, la información no ha sido confirmada aún.

En otra imagen, atribuible a la CAM, se lee: “Como CAM no vamos a negociar ni a tranzar con el enemigo histórico. Somos parte del movimiento revolucionario Mapuche. Luchamos contra el sistema capitalista y contra el Estado colonial”.

En horas de la mañana, la ministra Siches se reunió con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, el comunero fallecido en noviembre de 2018. Según trascendió, Marcelo habría propuesto a la secretaria de Estado el concretar la reunión en Temucuicui. Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por el alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, las fuerzas de seguridad de Siches sugirieron cambiar el destino.

Por lo pronto, todo el Ejecutivo, así como también los distintos poderes del Estado (los constituidos y el constituyente) repudiaron los hechos.