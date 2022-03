Demanda de Chile contra Bolivia: Corte de La Haya fijó audiencias por río Silala

La Corte Internacional de la Haya fijó este miércoles las fechas para las audiencias por la demanda de Chile contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala, las cuales se sostendrán desde el 1 de abril al 14 del mismo mes.

El anunció fue publicado por medio de un comunicado en la cuenta de Twitter de la corte internacional, en donde se detalló que en los encuentros se analizará el fondo del caso, incluyendo las réplicas presentadas por Bolivia.

En tanto, desde la Haya, manifestaron que debido al covid-19, las jornadas se realizarán en formato híbrido, es decir, algunos miembros de la corte estarán de forma presencial, mientras que el otro grupo lo hará de forma telemática.

Cabe recordar, que la demanda de Chile contra Bolivia por el uso de aguas del río Silala, fue presentada en junio de 2016, durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

En detalle, la acción judicial chilena se compone de seis tomos, en los cuales se presentaron argumentos jurídicos y técnicos, con el fin de convencer a los jueces de la Corte de la Haya, que el río Silala es un curso de agua internacional compartido tanto por Chile como por Bolivia.

El río en cuestión consta de 10 kilómetros de extensión, de los cuales cuatro están ubicados en Bolivia y los otros seis en Chile, y cruza la frontera, por medio de una quebrada.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the merits of the case concerning the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (#Chile v. #Bolivia) from 1 to 14 April 2022 https://t.co/Cf5TIshkNR. Watch the hearings live on @UNWebTV pic.twitter.com/DAZ1HFVrlY

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 9, 2022