Ucrania decidió llevar el conflicto con Rusia hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el objetivo de poner fin al fuego iniciado el jueves pasado, según señaló el domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

En la demanda presentada a la CIJ, alto tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se “niega enfáticamente” el genocidio que el presidente ruso Vladimir Putin ha atribuido a su par ucraniano. Además, señala que la solicitud de alto al fuego fue presentada “para establecer que Rusia no tiene base legal para tomar medidas en y contra Ucrania con el fin de prevenir y castigar cualquier tipo de genocidio“, según señaló el portal Voz de América.

Ucrania usó el término genocidio para definir lo que Rusia está haciendo en su territorio, precisando que “está matando intencionalmente e infligiendo lesiones graves a miembros de nacionalidad ucraniana”.

“Rusia ha retorcido el concepto de genocidio. Ha hecho afirmaciones absurdas de un supuesto genocidio para justificar su agresión contra Ucrania”, señaló el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya.

En redes sociales se ha viralizado una imagen de presuntos carteles en autopistas ucranianas donde se tapan palabras para que en la imagen se lea “La Haya”, intentando así que sean vistos por los soldados rusos que por el sitio se desplazan.

“La población de Ucrania muy amablemente pone direcciones a ‘La Haya’ en las señales de la autopista ucraniana para los soldados rusos”, señaló un usuario.

Ukraine population very kindly puts up directions to “The Hague” on Ukrainian motorway signs for Russian soldiers. pic.twitter.com/q7VXfseuC2

