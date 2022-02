Durante la recepción de las nuevas dosis de vacunas del laboratorio Moderna, que aseguran la inmunización de la población con la cuarta dosis contra el covid-19, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las discusiones que en las últimas semanas ha tenido la Convención Constitucional.

En concreto, las referencias que tuvo el Presidente y que han sido parte del diálogo en el órgano redactor que se han tomado el debate público en los últimos días, fueron las propuestas de sistemas de justicia diferenciados, como también la opción de reemplazar el Senado.

“El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del estado, debilitar la autonomía del poder judicial y legislativo. Me parece preocupante debilitar la igualdad ante la ley y la descentralización, porque si transformamos el Estado en una máquina burocrática, vamos a tener muchos problemas con la descentralización y la deficiencia. Espero que recuperemos el espíritu y la trascendencia de la Constitución. Tengo esperanza que podamos lograrlo”, señaló el Mandatario.

A juicio del Presidente Piñera, los últimos 40 años, producto de la Constitución con la que se ha regido el país en ese periodo de tiempo, ha significado que los chilenos estemos “dividiéndonos y enfrentándonos. No quisiéramos otros 40 años igual”.

“Primero, una Constitución tiene que ser de todos: reconocida, respetada y que represente a todos. También tiene que defender valores fundamentales, que son parte del alma de los chilenos: el valor de la libertad, esa libertad amplia, de consciencia, de religión, de expresión, de información, tiene que ser protegida. El valor de la vida, la vida humana, que es un valor supremo. El valor de la familia y el rol que juega en la sociedad chilena. El valor de los padres y el derecho a escoger la educación de los hijos. El respeto de los derechos humanos. El valor de proteger el medio ambiente y la naturaleza. El valor de la solidaridad y la justicia. El valor del desarrollo y el progreso. Son valores fundamentales”, agregó

La mención tuvo como contexto en esta jornada de miércoles la aprobación por parte del comité de ministro del proyecto termoeléctrico Los Rulos, a erigirse en la región de Valparaíso.

Caso Marcel

Además, el Presidente se refirió a los dichos emitidos por el futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, quien criticó la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral.

“Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable. Me sorprende esta reacción del gobierno entrante: extendimos el IFE Laboral y el subsidio Protege, ambos absolutamente necesario. ¿Qué quieren, que dejemos de fomentar el empleo? ¿Que dejemos de proteger a las madres y a los niños?“, señaló de entrada el Presidente. Además, aseguró que los recursos para el financiamiento de estas medidas están garantizados, al menos para lo que queda de año.

“Los recursos están contemplados en la ley de presupuesto, que es la ley de la nación, para todos los chilenos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No comienza el 11 de marzo. Estoy convencido que estos recursos están contemplados en el presupuesto y que eran necesarios de extender. Si bien hemos recuperado más de un millón 600 mil empleos de los dos millones que perdimos en pocas semanas, hemos hecho un gigantesco esfuerzo para recuperarlos. Además, hemos dejado un fondo para el futuro gobierno de libre disponibilidad, intacto, que son más de US$700 millones (concretamente, US$1.234 millones); existe uno para salud, porque era previsible que la pandemia no iba a terminar, que es de US$896 millones; y hay uno social, que son US$721 millones“, concluyó la máxima autoridad del país.