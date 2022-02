Un video que circula en las últimas horas en redes sociales se volvió viral con duras críticas hacia un conductor que en medio de un congestionado tránsito vehicular se pasó a la ciclovía en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana (RM).

El video fue difundido originalmente en TikTok por la cuenta de usuario @damita2122, y muestra un jeep Ford Explorer en plena ciclovía en Renca. De hecho, el conductor es increpado por un par de ciclistas en medio de su criticada acción.

Conductor tuvo que salirse de la ciclovía en Renca

Este es el video que no tardó en volverse viral y que indigna a usuarios en redes sociales:

Según puede verse en el clip, el conductor que metió su camioneta a la ciclovía fue increpado y tuvo que bajar la velocidad. De hecho, se reincorporó al canal habilitado para automóviles dejando la ciclovía libre.

No obstante, si bien volvió al taco, la misma cuenta captó cuando eludió nuevamente el tráfico, tomando la ciclovía a toda velocidad:

Su acción fue tan repudiada que el video alcanzó a viralizarse en otras plataformas como Twitter. Allí, cientos de internautas volcaron sus críticas hacia el conductor.

“ME CARGA ESTA GENTE. El weón se quiso salta la fila y el ciclista le hizo taco”, dijo uno de los usuarios de Twitter.

“Y si provoca un accidente no está no ahí. Mismo odio a los que se tiran por la Berna en carretera porque están apurados”, continuó el internauta en su descargo por lo captado en el video viral.

En respuesta, otro tuitero dijo: “Siendo un poco abogado del diablo no puede ser que sea foráneo y no cache lo de la ciclovía….entiendo que no es lo que corresponde pero tampoco veo que de la fila de los autos le permitan reincorporarse y corregir el error….si es que lo fue???”.