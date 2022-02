Ministro Delgado por Canciller Allamand: “Está haciendo uso de sus vacaciones”

El jueves el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand reapareció públicamente en España para asumir su nuevo cargo como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana.

Situación que generó más de una polémica en Chile, dada la crisis que se está viviendo en el norte del país.

Sobre ello se refirió este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien indicó que el canciller Allamand “está haciendo uso de sus vacaciones tal como lo puede hacer cualquier funcionario público o cualquier persona que trabaje”.

Delgado también se refirió a la posible incompatibilidad de que Allamand ejerza dos roles a la vez. “Si bien es cierto que está designado en un nuevo cargo, no está en funciones de ese nuevo cargo”, explicó el ministro del Interior.

“Lo importante, más allá de que esté o no el titular, no solamente en el caso del canciller, es el trabajo en los equipos y en este momento está el canciller subrogante Rodrigo Yáñez con quien estamos planificando una reunión bastante inédita con autoridades bolivianas”, comentó Delgado.

“La coordinación con Bolivia no ha sido fácil con el canciller Allamand en funciones o con él de vacaciones. La relación con Bolivia no es tan expedita como quisiéramos, no existe una comunicación fluida como con otros países”, explicó Delgado.

Sobre si se han utilizado recursos estatales par el viaje de Allamand a Europa, el ministro del Interior dijo que “él (el canciller) está en el marco de sus vacaciones y me imagino que utilizó el tiempo para avanzar en los temas de su nuevo cargo, pero sigue siendo canciller y está con el mismo compromiso y telefónicamente hemos estado en contacto para muchos temas”.

Sobre la ley de amnistía total y sin condiciones, el ministro Delgado señaló que esta no hace más que “incentivar el delito, el clima de odio, de acción política violenta hacia el futuro”.

Mientras que, sobre el nombramiento de Rosanna Costa como nueva presidenta del Banco Central, Delgado afirmó que era “una muy buena decisión”.