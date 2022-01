Con chalecos y cascos antibalas: convencionales presentan iniciativa de norma

Con chalecos y cascos antibalas, los convencionales Martín Arrau, Eduardo Cretton y Ruth Hurtado presentaron la iniciativa “Prohibición y disolución de grupos violentos y de carácter delictual, contrarios a la Constitución”.

Esta propuesta convencional de norma constitucional busca que la nueva Constitución pueda garantizar la paz a propósito de lo que está pasando en La Araucanía, garantizándoles la seguridad a los habitantes de la región.

Según la firmante de esta iniciativa, la convencional Ruth Hurtado, es necesario que “esta Constitución restablezca el Estado de Derecho, que asegure el derecho de vivir en paz, el derecho a la seguridad”.

Hurtado agrega que no pueden permitir que “esta Constitución no sea capaz de garantizar la seguridad a los ciudadanos, el derecho de transitar libremente y el derecho a progresar y desarrollarse en los lugares de origen”.

El motivo de los cascos y chalecos

La vestimenta con la que estos convencionales presentaron su iniciativa, guarda directa relación con lo que está pasando en La Araucanía.

“Si hoy día estamos aquí con cascos, con chalecos antibalas, es porque esta es la realidad. Probablemente, si Joel hubiese estado con un chaleco antibalas o con un casco, no hubiera muerto (…) Pero esta no puede ser la realidad, no puede ser que ciudadanos tengan que vivir así”, indicó Ruth Hurtado.

“Cuando muere alguien de La Araucanía a causa de los violentos, de los terroristas, de estos criminales, de estos narcotraficantes, parece que nadie se asombra, parece que a nadie le importa. Nosotros queremos ayudar a que esto deje de suceder“, puntualizó la convencional.