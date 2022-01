Orrego y posible racionamiento de agua en la RM: “Tenemos que prepararnos y mientras más rápido actuemos más vamos a postergar ese momento”

El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego se refirió a la escasez hídrica de la región y el posible racionamiento del agua que podría vivir la ciudad de Santiago a fines de este 2022 y principios de 2023.

Al respecto, la autoridad regional fue tajante y afirmó: “Santiago tiene una amenaza hídrica. Cuándo va ser este razonamiento, no sabemos, pero tenemos que prepararnos y mientras más rápido actuemos más vamos a postergar ese momento”.

En cuanto a los efectos de la falta de agua en la RM, Orrego señaló que “los frutilleros de San Pedro ya están sin agua, la gente de la Colina está con un pozo de 150 metros, no llueve, no nieva. Es cosa de ver, no hay que tener energía nuclear para darse cuenta que la crisis hídrica de Santiago es la principal amenaza de la ciudad”.

“El principal problema ambiental de la Región Metropolitana es el agua. Llevamos dos años de sequía, el río Maipo, que es la fuente del 80% del agua potable de Santiago, trae poca agua, cuando debería ser el peak del año”, complementó.

En vista a una eventual crisis hídrica aún más aguda

El gobernador de la RM detalló que “los indicadores que tiene la autoridad sanitaria dicen que tenemos reservas en la Laguna Negra, el Embalse del Yeso y que el afluente del río Maipo, siendo muy exiguo y muy menor a otros años, todavía es suficiente y que “cuando sea menor a suficiente, va a ver que racionar, ninguna ciudad del mundo puede sobrevivir sin agua”.

Con base a lo anterior, Orrego afirmó que “como ciudad de Santiago tenemos que prepararnos ante una eventual crisis hídrica aún más aguda”.

“Preparemos desde ahora y actuemos preventivamente y no reactivamente, como solemos hacer los chilenos”, es por esto que hizo un llamado a mejorar la conciencia de los ciudadanos, ya que “se requiere cambiar la forma de cómo estamos ocupando el agua, en los hogares, en los jardines, en las industrias, en la agricultura”.

Es en ese escenario, que el gobernador de la Región Metropolitana planteó que “así como tenemos un plan contra los terremotos, Santiago tiene que tener un plan respecto a la crisis hídrica”, por la autoridad aseguró que “como gobierno regional no vamos a probar ningún proyecto de espacio público que no venga con una certificado de eficiencia hídrica”.

En consecuencia y con el fin de entender que “el agua es un recurso escaso, un tesoro”, Claudio Orrego llamó a los y las santiaguinas a prevenir un futuro racionamiento y declaró: “Tenemos que prepararnos para un terremoto hídrico como podría ser una eventual escasez”.